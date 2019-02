Ken Il guerriero – La leggenda di Julia: Il Bluray di Kochmedia

Dopo la conclusione del cofanetto della Serie Animata Completa di Ken il Guerriero, quest’oggi vogliamo parlarvi del secondo lungometraggio in Bluray intitolato La Leggenda di Julia, su gentile concessione Kochmedia.

Ken il Guerriero torna in Bluray con La Leggenda di Julia

La Leggenda di Julia come la Leggenda di Hokuto è un lungometraggio animato realizzato con uno stile grafico moderno. All’interno della confezione Bluray troverete un libretto cartaceo che include la trama dell’adattamento cinematografico, le schede dei singoli personaggi oltre dei bozzetti vari.

Dal menu principale del Bluray è possibile riprodurre il film per intero, selezionare i capitoli o l’audio, con la possibilità di scegliere l’italiano o il giapponese e accedere a contenuti speciali, sezione decisamente più generosa rispetto la controparte DVD.

In Extra potete trovare l’intervista a Yuriko Ishida (doppiatrice di Julia), Trailer e Sport originali. Pur rimanendo fedele alla serie originale, La leggenda di julia offre disegni ed animazioni in elevata risoluzione, come l’egregio lavoro svolto dal team Yakuza con il videogioco Fist of the North Star.

La particolarità del Bluray risiede nella possibilità di sostituire la copertina originale, difatti aprendo la confezione troverete quella sostitutiva. Anche la Leggenda di Julia come Hokuto è stato realizzato per celebrare i 35 anni dalla nascita della saga, disponibile in 4 cofanetti DVD e distribuiti in Italia da Kochmedia.

Il nuovo film arricchisce la già generosa collezione di DVD e Bluray su Ken il Guerriero, conferendo ad uno dei più iconici personaggi degli Anime uno stile grafico decisamente superiore rispetto la controparte originale.

Non solo i disegni ma anche il comparto Audio è stato doppiato dai celebri personaggi della saga con delle new entry, riportando nuovamente alla luce una delle saghe più amate dal pubblico, la quale ha accompagnato la crescita di molti.

Sinossi