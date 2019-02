Ken il Guerriero: Il quarto e ultimo cofanetto della serie animata in DVD di Kochmedia

Quest’oggi a distanza di mesi si conclude la serie di Ken il Guerriero in DVD con il quarto e ultimo cofanetto che ci è stato gentilmente offerto da Kochmedia, a seguire tutti i dettagli.

La Serie Animata di Kenshiro in DVD si completa con il quarto cofanetto

La serie completa di Ken il guerriero (Hokuto no Ken o Kenshiro) è composta da 4 cofanetti, lanciati sul mercato nel corso degli ultimi mesi, composti da una custodia DVD doppia, contenente dischi con i vari EPISODI della serie ed un libretto cartaceo nel quale vengono riportati sia i bozzetti dei singoli personaggi che le trame degli episodi.

Il cofanetto include la sigla cantata da Lucio Macchiarella, Claudio Maioli ed eseguita da Spectra, oltre la versione originale, il tutto rimasterizzato in alta definizione, pur rimanendo fedele alla risoluzione dell’epoca.

A differenza dei film in Bluray la versione in DVD della serie Completa presenta la medesima risoluzione dell’epoca ma con delle rimasterizzazioni sia per l’audio che video.

Dal menu principale è possibile riprodurre in sequenza tutti gli Episodi presenti nel DVD, selezionarli individualmente e scegliere la lingua dell’Audio o dei sottotitoli, oltre alla possibilità di riprodurre dei contenuti Extra.

In quest’ultima sezione sono presenti le Opening ed Ending originali oltre che informazioni sui personaggi e sulle tecniche utilizzate nell’Anime. I DVD includono sia la lingua italiana che giapponese, con la possibilità di attivare o meno i sottotitoli.

Una serie decisamente da aggiungere alla propria collezione, se siete cresciuti con il celebre Ken il Guerriero.

Sinossi dell’Anime

E’ bastato un attimo perchè la Terra venisse devastata: un attimo e le terrificanti armi della guerra nucleare. Nelle città in rovina è tornata a regnare la forza bruta. Sarà così per sempre? Forse no.

Le grandi Scuole di Arti Marziali ora mostrano la loro terribile potenza e nelle terre desolate corre la voce che il più grande dei guerrieri si sia schierato a favore della giustizia e della pace: è Ken, della Divina Scuola di Hokuto.

Le sette stelle dell’Orsa Maggiore splendono su di lui e sul suo destino.