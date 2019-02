DISNEY Lo schiaccianoci e i quattro regni dal 27 Febbraio in Bluray e DVD

Le incantate atmosfere de Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, ispirato al classico racconto di E.T.A. Hoffmann Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi e all’amatissimo balletto Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, hanno trasportato gli spettatori di tutto il mondo insieme alla quattordicenne Clara (Mackenzie Foy) in un magico e misterioso mondo animato dalle fantastiche performance di Misty Copeland e addolcito da zucchero filato, fiocchi di neve ma anche soldatini, bande di piccoli topi sempre di corsa e…tantissime sorprese.

Destinato a diventare una fiaba Disney per tutte le età, il film arriva in home video con speciali extra e scene inedite dal 13 febbraio 2019 sulle piattaforme digitali Itunes, Google Play Store, Chili, Timvision e Rakuten TV e dal 27 febbraio in DVD e Blu-ray nei migliori negozi fisici e online.

Tra le prestigiose featurette spicca quella in cui Misty Copeland dell’American Ballet Theatre racconta il suo ruolo, l’incantevole Principessa Ballerina, la propria personale esperienza con il balletto de Lo Schiaccianoci insieme alla sua incredibile e storica ascesa nel mondo della danza. Gli extra accompagnano gli spettatori direttamente sul set de Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni a incontrare i nuovi personaggi e a scoprire come La Terra dei Dolci, La Terra dei Fiocchi di Neve, la Terra dei Fiori e il misterioso Quarto Regno abbiano preso vita sul grande schermo. Le scene tagliate, invece, regalano inediti momenti magici che non sono stati inseriti nella versione definitiva del film.

Ne Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni tutto ciò che Clara desidera è una chiave: una chiave unica nel suo genere, in grado di aprire una scatola che contiene un dono inestimabile ricevuto dalla sua defunta madre. Un filo d’oro, che le regala il suo padrino Drosselmeyer (Morgan Freeman) durante l’annuale festa natalizia, la conduce verso l’ambita chiave, che però scompare immediatamente in uno strano e misterioso mondo parallelo. È qui che Clara incontra un soldato di nome Phillip (Jayden Fowora-Knight), una banda di topi e i reggenti che governano tre Regni: la Terra dei Fiocchi di Neve, la Terra dei Fiori e la Terra dei Dolci. Clara e Phillip devono coraggiosamente avventurarsi nel minaccioso Quarto Regno, in cui vive la malvagia Madre Cicogna (Helen Mirren), per recuperare la chiave di Clara e riportare l’armonia nell’instabile mondo.

CONTENUTI SPECIALI (possono variare in base alle piattaforme)

BLU-RAY:

Sulle Punte: Una conversazione con Misty Copeland – Misty Copeland condivide con gli spettatori l’emozione che ha provato nell’interpretare uno dei suoi personaggi preferiti di sempre, la Principessa Ballerina de Lo Schiaccianoci, in modo totalmente inedito.

– Misty Copeland condivide con gli spettatori l’emozione che ha provato nell’interpretare uno dei suoi personaggi preferiti di sempre, la Principessa Ballerina de Lo Schiaccianoci, in modo totalmente inedito. Svelare “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni” – Un approfondimento sulle scenografie, i set, i costumi e tutto quello che ha reso possibile la trasformazione di un balletto classico in un film d’avventura.

Scene tagliate:

Arrivano gli Stahlbaum: Quando gli Stahlbaum arrivano al tradizionale ballo della vigilia di Natale, il maggiordomo annuncia ai presenti il loro ingresso.

Quando gli Stahlbaum arrivano al tradizionale ballo della vigilia di Natale, il maggiordomo annuncia ai presenti il loro ingresso. Segui il tuo nastro: Drosselmeyer incoraggia la titubante Clara per convincerla a partire alla ricerca del suo regalo.

Drosselmeyer incoraggia la titubante Clara per convincerla a partire alla ricerca del suo regalo. Clara chiede di sua madre: Fata Confetto accompagna Clara a visitare la camera da letto della sua amata mamma prematuramente scomparsa.

Fata Confetto accompagna Clara a visitare la camera da letto della sua amata mamma prematuramente scomparsa. Sinistra, sinistra, sinistra, sinistra, sinistra: Vagando dispersi nella foresta, le guardie di palazzo Cavaliere e Arlecchino discutono sulla strada da prendere.

Vagando dispersi nella foresta, le guardie di palazzo Cavaliere e Arlecchino discutono sulla strada da prendere. Via il vecchio: Fata Confetto rinnova completamente le decorazioni del palazzo.

Video Musicali:

“Fall on Me” eseguita da Andrea Bocelli con Matteo Bocelli : Il super tenore Andrea Bocelli canta con il figlio Matteo Bocelli questa meravigliosa canzone che è anche il loro primo duetto insieme.

: Il super tenore Andrea Bocelli canta con il figlio Matteo Bocelli questa meravigliosa canzone che è anche il loro primo duetto insieme. “La Suite dello Schiaccianoci” eseguita da Lang Lang: Una selezione di magiche scene dal film arricchiscono la musica di Tchaikovsky suonata dal pianista di fama mondiale Lang Lang.

IN ESCLUSIVA PER LE PIATTAFORME DIGITALI:

Svelato: gli effetti visivi de Lo schiaccianoci e i Quattro Regni: clip sui diversi livelli di effetti speciali che legano una scena all’altra nel film.

“LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI – CAST E CREW”:

Nel racconto di formazione Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni Keira Knightley è Fata Confetto mentre Mackenzie Foy interpreta la giovanissima protagonista, Clara. Helen Mirren è la temuta Madama Cicogna, Morgan Freeman l’eccentrico padrino di Clara, Drosselmeyer. Eugenio Derbez e Richard E. Grant sono Biancospino e Brivido, i reggenti della Terra dei Fiori e della Terra dei Fiocchi di Neve. Jayden Fowora-Knight interpreta invece Philip Hoffman, il soldatino Schiaccianoci che prende magicamente vita. Matthew Macfadyen, Ellie Bamber e Thomas Sweet sono rispettivamente il padre di Clara, Mr. Stahlbaum, la sorella Louise e il fratello Fritz. Omid Djalili e Jack Whitehall sono le guardie di palazzo Cavaliere e Arlecchino e il film si completa con una speciale perfomance di danza magistralmente eseguita da Misty Copeland e Sergei Polunin.

Girato in Inghilterra presso i Pinewood Studios e in varie location intorno a Londra, “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni” è diretto da Lasse Hallström e Joe Johnston. Ispirato dal racconto breve “Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi” scritto da E.T.A. Hoffmann, l’adattamento cinematografico e la sceneggiatura sono firmati da Ashleigh Powell. Il film è prodotto da Mark Gordon e Larry Franco, con Sara Smith e Lindy Goldstein. Linus Sandgren è il direttore della fotografia, Guy Hendrix Dyas il production designer e Stuart Levy il montatore. Oltre alla costume designer Jenny Beavan e alla make up desginer Jenny Shircore, Max Eood e Marc Weigert sono rispettivamente il supervisore e il produttore degli effetti speciali. La musica è curata da James Howard mentre la colonna sonora è diretta da Guvastavo Dudamel e vanta la presenza del celeberrimo pianista Lang Lang.