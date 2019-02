Robert Pattinson sarà il nuovo Batman?

Ben Affleck ha appeso il costume di Batman al chiodo come si suol dire, Warner Bros è dunque alla ricerca di un sostituto pronto a vestire i panni del cavaliere oscuro. Diversi attori sono stati già presi in considerazione tra cui Jake Gyllenhaal, Ryan Gosling, Jack O’Connell e Jon Hamm.

Il nuovo Batman sarà Robert Pattinson?

La serie “Il cavaliere oscuro” con Ben Affleck si è definitivamente conclusa e Warner Bros è alla ricerca di un nuovo cavaliere per una ipotetica nuova trilogia.

Nonostante recentemente Nick Jonas abbia espresso il desiderio di diventare il nuovo Cavaliere Oscuro, secondo dei rumors Warner Bros è più interessata a Robert Pattinson come possibile successore di Affleck.

Il noto artista BossLogic su Twitter ha condiviso un’illustrazione realizzata in photoshop che vede Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne, aggiungendo la seguente didascalia:

Non avrei mai pensato ad una scelta simile, ho sentito alcune chiacchiere su Robert Pattinson. Se le voci sono vere allora potrebbe essere il nostro nuovo Bruce.

Pattinson è noto per il ruolo da protagonista in Twilight oltre che un personaggio della serie Harry Potter. Vi piacerebbe che il nuovo Batman fosse Robert Pattinson? Oppure avete in mente un differente attore? Fatecelo sapere con un commento!