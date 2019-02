KOCH MEDIA acquisisce BING per gli HOME VIDEO

Koch Media annuncia di avere acquisito, da Acamar Films, la property della serie animata prescolare inglese BING.

BING verrà distribuito da KOCH MEDIA

Adattamento del simpatico coniglio dei libri BING dell’autore/illustratore Ted Dewan, vincitore, nel 2016, dell’International Emmy Awards, la serie ha vinto, dal suo debutto in Inghilterra, un Writer’s Guild Award e una nomination al BAFTA per i cartoni animati di età prescolare.

La serie segue la crescita del piccolo Bing che, in ogni episodio, si trova ad affrontare sfide all’apparenza semplici da superare ma che presto si rivelano più complicate del previsto. Grazie alla sua pazienza, al suo intuito, alla sua creatività e all’aiuto dei suoi amici, Bing riuscirà a superare gli ostacoli e a trarre preziosi insegnamenti da ciascuna di queste esperienze.

La particolarità della serie è proprio quella di saper raccontare, con la semplicità di una visione prescolare, la vita quotidiana dei bambini e dei loro genitori alle prese con le piccole e grandi scoperte del mondo che ogni giorno si presentano in questa fase della vita. Tutto è nuovo, tutto è da scoprire, tutto sembra un’avventura, tutto diventa occasione per imparare e per crescere. La serie è stata, infatti, sviluppata avvalendosi di accurate ricerche pedagogiche e costruita con il primario obiettivo di coinvolgere e divertire i più piccoli e di offrire un secondo livello di lettura a genitori ed educatori.

Umberto Bettini, Country Manager Koch Media ha dichiarato: