Masha e Orso in Una stellina dal cielo : Il DVD con Episodi inediti di Kochmedia

Concludiamo il mese di uscite Home Video firmate Kochmedia, con il DVD di Mash e Orso “Una stellina dal cielo”, il quale racchiude 7 Episodi inediti e dunque mai trasmessi in televisione.

Masha e Orso in DVD con Una stellina dal cielo

Masha e Orso è una serie animata prodotta in Russia nel 2009, incentrata sull’amicizia tra una bimba di nome Masha e un Orso. La serie ha dato vita a 2 spinoff: I racconti di Masha e Le storie di paura di Masha.

Ispirata ai personaggi del folklore russo, la serie è stata realizzata da Animaccord in computer grafica con l’ausilio di Autodesk Maya per il rigging dei personaggi. Trasmesso per la prima volta sul canale Russia 1 nel Novembre 2009 con l’episodio Buona notte, ragazzi!

Il successo dell’episodio porto alla realizzazione di una vera e propria serie, distribuita in Italia nel formato DVD su gentile concessione Kochmedia.

In Italia Masha e Orso fu trasmessa dal 24 Dicembre al 31 Dicembre del 2011, ogni giorno alle 20 per poi approdare su Rai YoYo e DeA Junior. La nascita del DVD è attribuita al desiderio di portare in Italia alcuni degli episodi mai trasmessi in TV.

Il 23 Dicembre 2015 venne commercializzato il primo DVD intitolato “Masha e Orso amici per sempre” contenente ben 8 Episodi tra cui: Ciak si gira, Salto nel passato, SuperMasha, La febbre del ballo,Il grido della vittoria, Un caso per Masha, Va in onda il varietà,Ci vediamo presto.

A distanza di tempo arriva Una Stellina dal cielo, la quale include ulteriori 7 Episodi inediti, per la gioia di tutti coloro che amano la serie animata.

Masha è una bambina irrequieta e testarda, sempre a caccia di situazioni divertenti ed è l’unico personaggio che ha voce nella serie. Vive in una casa sperduta vicino alla fermata della ferrovia Mosca-Pechino, in prossimità della casa di Orso.

Orso vive nella foresta, in una casa dalla forma di un grande tronco d’albero, sa leggere e scrivere ma non parla, si esprime con ruggiti dalle tonalità differenti e gesti. Le sue espressioni comunicano il proprio stato d’animo alla bimba.

Pesca, caccia, cura l’orto e il giardino, guarda le partite di calcio in TV ed ha molti altri hobby. Orso è molto affezionato alla bimba, cerca di tenerla occupata per evitare che si cacci nei guai.



Episodi nel DVD

The per tre

La miglior medicina

Un quartetto speciale

Nuovi arrivi

Una stellina dal cielo

Quest’hockey è okay

Giochi da tavolo

Sinossi

Masha e Orso tornano con degli episodi tutti nuovi! 7 divertentissime storie per tutta la famiglia! Masha ha un sogno: essere la prima bambina sullo spazio! Riuscirà Orso a costruire un razzo e a portarla… sulla luna?

Informazioni tecniche sul DVD