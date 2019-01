Ken il Guerriero: Il terzo cofanetto della serie animata in DVD di Kochmedia

La distribuzione da parte di Kochmedia della Serie Animata Completa di Ken Il Guerriero continua con il terzo cofanetto, che vi mostreremo quest’oggi, disponibile per l’acquisto su AMAZON.

Diventa Kenshiro con la Serie Animata Completa di Kochmedia

La serie completa di Ken il guerriero (Hokuto no Ken o Kenshiro) è composta da 4 cofanetti, di cui 3 già disponibili e l’ultimo previsto per Febbraio, dove al loro interno è possibile trovare una custodia DVD doppia, contenente dischi con i vari EPISODI della serie ed un libretto cartaceo nel quale vengono riportati sia i bozzetti dei singoli personaggi che le trame degli episodi.

Il cofanetto include la sigla cantata da Lucio Macchiarella, Claudio Maioli ed eseguita da Spectra, oltre la versione originale, il tutto rimasterizzato in alta definizione, pur rimanendo fedele alla risoluzione dell’epoca.

A differenza del film “La leggenda di Hokuto“, disponibile in Bluray, ci ritroviamo dunque di fronte ad una rimasterizzazione in 4:3.

Dal menu principale è possibile riprodurre in sequenza tutti gli Episodi presenti nel DVD, selezionarli individualmente e scegliere la lingua dell’Audio o dei sottotitoli, oltre alla possibilità di riprodurre dei contenuti Extra.

In quest’ultima sezione sono presenti le Opening ed Ending originali oltre che informazioni sui personaggi e sulle tecniche utilizzate nell’Anime. I DVD includono sia la lingua italiana che giapponese, con la possibilità di attivare o meno i sottotitoli.

Una serie decisamente da aggiungere alla propria collezione, se siete cresciuti con il celebre Ken il Guerriero.

Sinossi dell’Anime

Le guerre nucleari hanno devastato il pianeta, uccidendo ogni forma di vita al di fuori di quella umana. I sopravvissuti vivono in lande aspre e desolate, cercano di nascondersi dalla furia del malvagio Sauzer, sacro imperatore della scuola di Nanto, e pregano che arrivi un nuovo salvatore, che riporti la pace nel mondo e metta fine alla paura.

A proteggere i poveri e gli indifesi è Kenshiro, erede della tecnica di combattimento millenaria della “Divina scuola di Hokuto“, mentre suo fratello Toki usa quel sapere per guarire i bisognosi e il maggiore dei tre, Raoul, sfrutta gli stessi insegnamenti per soddisfare la sua sete di potere. I tre fratelli si ritroveranno uniti per sconfiggere Sauzer, ma solo Kenshiro sarà chiamato allo scontro finale