Ufo Robot Goldrake: Il terzo e ultimo cofanetto in Bluray di Kochmedia

Dopo il primo cofanetto e il secondo cofanetto di cui vi abbiamo parlato tempo fa, la serie Ufo Robot Goldrake si conclude con il terzo e ultimo cofanetto, che ci è stato come sempre gentilmente offerto da Kochmedia.

Ufo Robot Goldrake in Bluray si conclude con il terzo cofanetto

Ufo Robot Goldrake è una serie animata prodotta dalla Toei Animation tra il 1975 e 1977, basata sul manga di Gō Nagai. In ITALIA arrivò qualche anno più tardi, ottenendo il successo sperato e meritato, sopratutto grazie anche alla commercializzazione dei singoli.

L’anime fu trasmesso inizialmente sulla RAI nel lontano 4 Aprile del 1978 in prima serata, successivamente giunse anche su emittenti televisive differenti. La programmazione televisiva venne suddivisa in 3 blocchi: 4 Aprile – 6 Maggio 1978 per un totale di 24 episodi, 12 dicembre 1978 – 12 gennaio 1979 con 25 episodi e dall’11 dicembre 1979 al 6 gennaio 1980 con ulteriori 22 episodi.

Purtroppo però dei 74 episodi prodotti ne furono doppiati 71, escludendo gli episodi 15,59 e 71. Il successo ottenuto dalla serie permise la produzione di videocassette, DVD e di recente i cofanetti in Bluray, con la rimasterizzazione sia in audio che video di tutti gli episodi della serie.

Il terzo cofanetto è composto ancora una volta da 3 Bluray, contenenti 7 episodi per il primo disco e 6 episodi ciascuno per i restanti due, per un totale di 19 episodi con la possibilità di riprodurli sia con audio masterizzato che originale, abilitando inoltre i sottotitoli nel caso in cui si opti per la lingua giapponese.

Anche in quest’ultimo cofanetto di Ufo Robot Goldrake è presente un volumetto cartaceo contenente bozzetti, sinossi degli episodi e curiosità sui vari personaggi della serie.

Il tutto racchiuso in una custodia Bluray voluminosa, la quale racchiude 3 dischi e il libretto menzionato. La serie Ufo Robot Goldrake può ritenersi conclusa, una trilogia in Bluray rivolta a tutti gli appassionati e coloro che sono cresciuti con il celebre robottone!

Trama

Alcor, ex pilota del robot Mazinger Z, torna in Giappone dopo un lungo soggiorno negli Stati Uniti, dove è divenuto esperto in ufologia ed ha costruito un prototipo di disco volante, il TFO. Qui conosce il Dottor Procton, direttore del Centro Ricerche Spaziali, e suo figlio Acatrus, che si rivela essere in realtà Duke Fleed, alieno della stella Fleed, fuggito a bordo del potente disco robot Goldrake a causa dell’invasione delle bellicose armate del pianeta Vega. All’improvviso una flotta di dischi volanti veghiani attacca la Terra: Goldrake entra in azione!

Il cofanetto in Bluray contiene un episodio inedito in TV, realizzato per l’occasione. Concludiamo con alcune curiosità: