L’Incantevole Creamy in onda su Italia 1

Tramite la pagina Facebook di Latte e Cartoni, veniamo a conoscenza del ritorno dell’Incantevole Creamy su Italia 1, la quale prenderà il posto di Anna dai Capelli Rossi dal 24 Gennaio 2019, ogni mattina alle 7:40.

A colazione con Creamy

Dopo l’Ape Maia e Memole Dolce Memole, verrà trasmesso Creamy seguito da Piccoli Problemi di Cuore. La serie è composta da 52 episodi ed è andata in onda in Giappone per la prima volta volta il 1983 e il 1984 su direzione di Osamu Kobayashi, con la sceneggiatura a cura di Kazunori Ito e personaggi curati da Akemi Takada.

Il successo di Creamy in Italia portò alla distribuzione di VHS ,DVD e Bluray della serie completa, oltre che la trasmissione sul canale MAN-GA. Per 52 giorni potrete fare colazione in compagnia di Yu e Creamy, ogni mattine dalle 7 e 40 su Italia 1.

Nonostante la possibilità di guardare Creamy in Streaming sul web o acquistare i DVD o Bluray, è sempre bello tornare indietro nel tempo arricchendo le sostanziose colazioni con Anime che hanno accompagnato la crescita di molti, non trovate?

La serie fu trasmessa in Italia prima sull’emittente televisiva Italia 1 dopo di che arrivò anche su Canale 5, Rete 4, Boing, DeA Kids e infine su MAN-GA. La versione italiana presenta quasi tutti i nomi originali, ad eccezione di Creamy che nella versione originale è Mami e Shingo Tachibana noto da noi come Jingle Pentagramma.