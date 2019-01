The Pokèmon Company annuncia nuovi prodotti ispirati al film Detective Pikachu

The Pokémon Company International ha presentato un’ampia gamma di prodotti ispirati all’attesissimo film POKÉMON Detective Pikachu prodotto da Warner Bros. Pictures, Legendary Entertainment e The Pokémon Company, in uscita nelle sale d’Europa a partire dall’8 maggio 2019.

Prima del film, i fan potranno mettere le mani su tantissimi nuovi prodotti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), action figure, peluche interattivi prodotti da Wicked Cool Toys e tanto altro ancora.

Nuovi prodotti per Detective Pikachu

L’intera linea di prodotti è ispirata al film, che inizia con la misteriosa scomparsa del detective Harry Goodman e prosegue con le peripezie di suo figlio Tim che vestirà i panni dell’investigatore per ritrovare il padre e portare finalmente a galla la verità.

Al fianco del ragazzo troveremo quello che un tempo era l’inseparabile Pokémon di Harry, il detective Pikachu: un tenerissimo investigatore dalla sconfinata saggezza. Durante le loro indagini a Ryme City, città in cui Pokémon e umani convivono in armonia, i due incontreranno Pokémon dalle diverse personalità e porteranno alla luce scioccanti verità in grado di sovvertire ogni equilibrio. Il film sta già facendo parlare molto di sé grazie al recente rilascio del trailer e di un cast d’eccezione.

Colin Palmer, vicepresidente dell’ufficio marketing di The Pokémon Company International, ha dichiarato:

Pokémon ha finora reso felici i fan di tutto il mondo con videogiochi, carte collezionabili e cartoni animati; tra poco, finalmente, aggiungeremo alla lista anche un film ambientato nel mondo reale: POKÉMON Detective Pikachu. I prodotti che abbiamo creato per l’occasione spaziano dal Gioco di Carte Collezionabili Pokémon a giocattoli ufficiali e molto altro ancora. Volevamo fare in modo che grandi e piccini avessero modo di festeggiare questa grande novità del mondo Pokémon insieme a noi”.

Una selezione di prodotti ispirati al film POKÉMON Detective Pikachu, non esclusivamente per il GCC Pokémon, sarà presentata in occasione delle fiere internazionali del giocattolo a partire dal mese in corso. Di seguito sono riportati i dettagli sulle date di distribuzione al pubblico e le caratteristiche dei prodotti.



Gioco di Carte Collezionabili Pokémon

Il GCC Pokémon, che finora ha distribuito ben 23,6 miliardi di carte in tutto il mondo, sta per arricchirsi di nuove buste di espansione in occasione dell’uscita del film POKÉMON Detective Pikachu. Le nuovissime confezioni di queste buste di espansione da quattro carte sono ispirate al carattere unico di Ryme City. Collezionisti e giocatori del GCC Pokémon si divertiranno a raccoglierle tutte e a costruire mazzi con le 26 nuove carte con protagonisti i Pokémon del film ritratti in computer grafica tra cui Detective Pikachu, Charizard e Greninja. I primi prodotti dell’espansione Detective Pikachu del GCC Pokémon saranno disponibili in Europa a partire dal 29 marzo 2019. Di seguito alcuni dettagli sui prodotti.



Il fascicolo Detective Pikachu del GCC Pokémon contiene una carta promozionale del detective Pikachu, una moneta metallica ispirata al detective Pikachu, due buste dell’espansione Detective Pikachu e una busta di espansione aggiuntiva del GCC Pokémon.

contiene una carta promozionale del detective Pikachu, una moneta metallica ispirata al detective Pikachu, due buste dell’espansione Detective Pikachu e una busta di espansione aggiuntiva del GCC Pokémon. Il fascicolo Charizard- GX dell’espansione Detective Pikachu contiene una carta promozionale olografica e una carta olografica gigante di Charizard-GX, quattro buste dell’espansione Detective Pikachu e due buste di espansione aggiuntive del GCC Pokémon.

contiene una carta promozionale olografica e una carta olografica gigante di Charizard-GX, quattro buste dell’espansione Detective Pikachu e due buste di espansione aggiuntive del GCC Pokémon. Il fascicolo Greninja- GX dell’espansione Detective Pikachu contiene una carta promozionale olografica e una carta olografica gigante di Greninja-GX, una spilla di Greninja, cinque buste dell’espansione Detective Pikachu e due buste di espansione aggiuntive del GCC Pokémon.

contiene una carta promozionale olografica e una carta olografica gigante di Greninja-GX, una spilla di Greninja, cinque buste dell’espansione Detective Pikachu e due buste di espansione aggiuntive del GCC Pokémon. Il bauletto da collezione Detective Pikachu contiene sette buste dell’espansione Detective Pikachu, due buste di espansione aggiuntive del GCC Pokémon, una spilla collezionabile ispirata al detective Pikachu e un bloc-notes con foglio di adesivi Pokémon; il tutto racchiuso in una robusta scatola di metallo.



Wicked Cool Toys

Wicked Cool Toys, principale titolare di licenza del marchio Pokémon, offrirà una gamma di fantastici prodotti ispirati al film e acquistabili presso i rivenditori di Giochi Preziosi.



Altri prodotti

Oltre alla gamma dedicata al GCC Pokémon e ai giocattoli ufficiali, The Pokémon Company International presenterà anche capi d’abbigliamento e oggetti per la casa grazie alla collaborazione con partner esterni. Ulteriori dettagli in merito saranno forniti in date più prossime all’uscita del film. Le disponibilità variano a seconda del mercato di riferimento. I fan dei Pokémon potranno ricevere tutti gli aggiornamenti sui prodotti ispirati al film semplicemente seguendo i canali ufficiali Pokémon sui social media e partecipando alle conversazioni online con l’hashtag #DetectivePikachu.