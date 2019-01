Kaley Cuoco vuole un reboot di The Big Bang Theory

La decisione di Jim Parson (Sheldon) di abbandonare The Big Bang Theory ha costretto gli autori della serie a terminarla con la dodicesima stagione, ma c’è qualcuna che non è d’accordo e dichiara di essere disposta a partecipare ad un eventuale reboot, parliamo di Kaley Cuoco (Penny).

The Big Bang Theory: Penny vuole il reboot della serie

Proseguire la serie senza Sheldon non è possibile, per questo Cuoco desidera che la saga venga resettata partendo dal principio con un reboot. In una recente dichiarazione ha affermato:

Di recente molti stanno facendo dei reboot, potremmo farlo anche noi, magari in un anno. Mi sono messa a ridere pensando a come sarà girare l’ultimo episodio ed ho pensato, davvero gireremo l’ultimo episodio di tutto questo? Sarà dura chiudere tutto, amo la produzione e il cast, siamo stati insieme per molto tempo quasi ogni giorno. Tutte le cose belle finiscono prima o poi.

Anche Johnny Galecki (Leonard) ha detto la sua in merito:

Ci saranno tantissimi sentimenti contrastanti, un momento agrodolce con sicuramente tante lacrime.

WBTV e Chuck Lorre Productions, in un comunicato dichiarano:

Noi, il cast, sceneggiatori e la troupe saremo sempre grati per il successo che ha avuto la serie, abbiamo lavorato sodo per chiuderla in modo epico.

A seguire il video di un evento dove alcuni degli attori sono stati intervistati: