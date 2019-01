Kochmedia: Gli Home Video in DVD e Bluray di Febbraio 2019

Mentre siamo in attesa di ricevere le uscite di Gennaio 2019 per recensirle per voi, Kochmedia ci ha informato su tutti i nuovi Home Video di Febbraio 2019 che vi riportiamo a seguire, alcuni di essi previsti nel duplice formato Bluray e DVD, altri invece solo in quest’ultimo, tutti disponibili a partire dal 14 Febbraio 2019.

Tra le uscite troviamo un nuovo volume per la serie animata di Kenshiro e il lungometraggio d’animazione La leggenda di Julia, l’Ape Maia, Adventure Time e Jin-Roh – Uomini e lupi.

Kochmedia: Tutte le uscite Home Video di Febbraio 2019

Adventure Time – Vieni insieme a me

Sei pronto ad addentrarti nel fantastico mondo di Adventure Time? Unisciti a Finn, l’avventuriero e a Jake, il cane, mentre si lanciano nelle avventure più pazze nel magico mondo della Terra di Ooo, dove incontrano Marceline, la Principessa Gommarosa, Lady Iridella, BIMO e tantissimi altri personaggi. I nostri protagonisti devono anche vedersela con lo scontroso Re Ghiaccio, il malvagio sovrano che dovrebbe proprio darsi una bella calmata!

Ape Maia – Le olimpiadi del miele

C’è fermento nell’alveare. Le api hanno finito il loro lavoro, l’estate è agli sgoccioli e un dignitario dal mega alveare di Buzztropolis arriva per portare un importante messaggio per la Regina. Tutti credono che sia finalmente arrivato il momento per l’alveare di partecipare alle Olimpiadi del Miele. L’entusiasmo però viene subito smorzato: l’alveare non solo non parteciperà alla competizione ma dovrà fornire metà del miele necessario ad alimentare gli atleti. Nonostante il parere contrario della Regina, Maia decide allora di recarsi al cospetto dall’Imperatrice…

Picnic ad Hanging Rock

Il primo San Valentino del XX secolo, un gruppo di Etichetta: Koch Media ragazze dell’aristocratico collegio di Appleyard viene portato in gita sulla montagna chiamata Hanging Rock. EDIZIONE COLLECTOR’S Alcune di loro scompariranno senza spiegazioni. Il film DVD 1 DISCO BLU-RAY 1 DISCO che ha reso celebre Peter Weir. Una sorta di thriller tutto al femminile, allusivo, emozionante e impalpabile, che conserva il mistero fino all’ultimo, sospendendo i EXTRA E BONUS FEATURES – Scene tagliate luoghi tra realtà e sogno e trasfomandosi in una – A recollection – Hanging Rock 1900 riflessione tra civiltà e natura.

Picnic ad Hanging Rock

Hester Appleyard, un’imperscrutabile e glaciale vedova, si trasferisce nel villaggio australiano di Macedon per EDIZIONE BOXSET istituire un collegio femminile a suo nome. Tutto sembra DVD 3 DISCHI BLU-RAY 3 DISCHI procedere per il meglio e secondo i rigidi canoni della donna, ma nel giorno di San Valentino, tre alunne e un’insegnante della scuola spariscono misteriosamente EXTRA E BONUS FEATURES durante un picnic ai piedi dell’imponente complesso – B-Roll (scenografie, location) roccioso di Hanging Rock. La loro scomparsa sconvolge – Interviste – Booklet di 12 pagine la vita di tutti coloro che gravitano attorno a quelle mura.

Una preghiera prima dell’alba

Tratto da un fatto realmente accaduto, il film racconta la storia di Billy Moore, un giovane pugile inglese EDIZIONE STANDARD detenuto in una prigione tailandese per possesso di DVD 1 DISCO BLU-RAY 1 DISCO droga. In questo luogo ostile si trova davanti due sole possibilità: morire o cercare di sopravvivere. Quando EXTRA E BONUS FEATURES l’amministrazione penitenziaria lo autorizza a Trailer partecipare ai tornei di Muay-Thai (la boxe tailandese), Billy capisce che quella è la sua unica chance di POTREBBERO PIACERTI ANCHE… restare vivo. Una preghiera prima dell’alba è tratto dall’autobiografia omonima di William “Billy” Moore che ha vissuto in prima persona una terribile odissea

Le ereditiere

Chela e Chiquita, entrambe discendenti da famiglie agiate, convivono da oltre trent’anni. Dopo un tracollo finanziario, sono costrette a vendere un po’ alla volta i beni ereditati. Quando Chiquita viene arrestata con un’accusa di frode, Chela è costretta ad affrontare una nuova realtà. Avendo ripreso a guidare, si improvvisa tassista per un gruppetto di anziane signore benestanti. Nel corso di questa sua nuova vita, Chela incontra Angy, molto più giovane di lei, con cui stabilisce un rapporto molto speciale. Inizia così la sua personalissima e intima rivoluzione…

Ken il Guerriero – Volume 4

La storia narra le gesta di Ken, il 64° successore della scuola di arti marziali “Divina Scuola di Hokuto” che si contrappone a quella di “Nanto”, altrettanto antica e letale. Tutt’intorno un mondo devastato dalla guerra nucleare, dove la storia si è involuta in un oscuro medioevo in cui vige assoluta la legge del più forte. È inevitabile che a sopravvivere in questo contesto siano solo uomini eccezionali, dotati sia di forza fisica che spirituale, i quali si trovano a dover scegliere se usare queste doti al servizio dei più deboli oppure per dominarli

Ken il Guerriero – La leggenda di Julia

La bella Julia innamorata di Kenshiro è stata rapita dal BLU-RAY 1 DISCO perfido Shin, assetato di potere. Dopo aver compreso il vero destino che attendeva Julia, ovvero diventare EXTRA E BONUS FEATURES l`ultimo guerriero della scuola di Nanto, Shin decide di – Video musicale – Intervista a Yuriko Ishida (doppiatrice di lasciarla libera e di permettere che il suo destino si Julia) compia in nome della stella di Nanto. Ma gli scontri per – Trailers e spot originali l’ottenimento del potere tra Sauzer e Kenshiro – Booklet di 28 pagine proseguiranno fino ad arrivare ad un sorprendente epilogo.

Jin-Roh – Uomini e lupi

Nel Giappone che lotta per uscire dal dopoguerra, le EDIZIONE COLLECTOR’S DVD 2 DISCHI prime gemme del miracolo economico convivono con le BLU-RAY 1 DISCO + DVD 1 DISCO ultime fiamme dell’agitazione sociale. Durante uno scontro nelle fogne di Tokyo, una giovane terrorista si EXTRA E BONUS FEATURES – Booklet di 12 pagine lascia esplodere con una bomba davanti agli occhi di – Interviste a Mamoru Oshii (autore), Hiroyuki Kazuki Fuse, agente della polizia speciale DIME. Fuse è Okiura (regista), Hajime Mizoguchi (compositore delle musiche), Hiromasa Ogura sottoposto a provvedimento disciplinare, ma il ricordo (direzione artistica) dell’accaduto continua a tormentarlo.

Intanto, – Guida ai segreti di Jin-Roh labirintici giochi di potere vorrebbero lo – Rough comparison (confronto tra i disegni preparatori e le scene finali) smantellamento della DIME, ma ai piani alti si mormora – Art gallery dell’esistenza di un’organizzazione parallela al suo – Trailer interno chiamata Jin-Roh, gli Uomini-Lupo. POTREBBE PIACERTI ANCHE… Quale può essere il ruolo di Fuse in tutto ciò? L’obbediente cane agli ordini del potere? Il lupo sanguinario che riconosce solo i propri simili? Oppure, semplicemente, un essere umano?