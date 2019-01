Ralph Spacca Atmosfera: Da Internet allo Spazio

In questi giorni Ralph Spaccatutto è il protagonista assoluto in molti cinema italiani con il nuovo film Spacca Internet, giunto dopo 7 anni circa dal precedente capitolo. In una recente intervista agli autori sono emerse alcune dichiarazioni riguardanti il futuro della saga, scopriamolo insieme.

Ralph Spaccatutto andrà nello spazio?

Gli autori intervistati in merito al futuro della serie dichiarano:

Internet rappresenta una sorta di fase adulta nella vita di Ralph e Vanellope. Ralph ha imparato a farsi nuovi amici grazie all’esperienza avuta nel Web mentre Vanellope ha intrapreso una nuova strada verso la sua più grande passione. Ralph Spacca Internet potrebbe concludere la storia del duetto, passando dall’infanzia di Spaccatutto all’età adulta di Spacca Internet. La domanda sorge spontanea, dove andranno i due in futuro? Nello spazio? Forse potrebbero invadere il telescopio Hubble, chi lo sa.

Sostanzialmente Ralph Spacca Internet secondo gli autori ha tutto ciò che occorre per scrivere la parola fine alla serie dopo solo 2 capitoli, ma allo stesso tempo non viene del tutto chiusa la porta ad un possibile futuro della serie con un terzo capitolo ambientato nello spazio.

Se non avete ancora visto Ralph Spacca Internet vi invitiamo a farlo, nell’attesa cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Ralph Spacca Atmosfera?