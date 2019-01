Jim Parson commenta la fine di The Big Bang Theory

Con la 12° stagione The Big Bang Theory volge al termine, a causa dell’abbandono della serie da parte di Jim Parson (Sheldon Cooper). Quest’oggi l’attore commenta la decisione di lasciare il set e porre fine ad una delle serie più seguite degli ultimi anni.

Jim Parson in una recente intervista ha dichiarato:

E’ difficile ma allo steso tempo semplice prendere una decisione quando senti dentro di te che è giunta la fine. Non vi è nessuna motivazione negativa dietro la mia decisione, abbiamo realizzato grandi cose per diversi anni, potevamo continuare a farlo ma dal mio punto di vista la serie aveva già espresso tutto il suo potenziale.

Parlando personale credo che sia la giusta decisione. Non so cosa ne sarà del mio futuro professionale, mi trovo a metà della mia vita ed è giunto il momento di non mettere più t-shirt. Quale sarà il prossimo capitolo della mia vita? la mia prossima avventura? Sono eccitato all’idea di scoprirlo.

Sarò veramente triste quando vedrò l’ultimo episodio ma saprò allo stesso tempo di essere in pace con me s tesso e che le cose sono andate come dovevano andare. Quando qualcuno si diploma è felice ma allo stesso tempo piange perchè si chiude un percorso, non è facile dire addio alle persone con le quali hai condiviso un pezzo di vita per anni.