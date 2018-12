Piccoli Problemi di Cuore torna su Italia 1

A partire dal 15 Gennaio 2019, ogni mattina alle 8:05 su Italia 1(Latte e Cartoni), verranno trasmessi gli Episodi della serie animata Piccoli Problemi di Cuore (Marmalade Boy).

Marmalade Boy è un Manga Shōjo (per ragazzi/e) ideato da Wataru Yoshizumi e pubblicato in Giappone tramite il mensile RIbon edito dalla Shūeisha, nel periodo compreso tra Maggio 1992 e Ottobre 1995.

Il Manga arrivò in Italia grazie a Planet Manga nel periodo compreso tra Settembre 1998 e 1999. Il successo del Manga diete vita nel 1994 ad una serie animata prodotta dalla Toei Animation, per un totale di 76 episodi.

Nel 1995 debuttò il mediometraggio d’animazione noto come Capitolo 0, incentrato sugli eventi prima di Piccoli Problemi di Cuore. A distanza di anni la serie non solo ritorna su Italia 1 con gli Episodi che hanno accompagnato la crescita di molti, ma il 27 Aprile 2018 è uscito in Giappone un live action.

Vi ricordiamo che tra Maggio 2013 e Settembre 2018 è stato pubblicato il sequel intitolato Marmalade Boy Little, incentrato su Rikka Matsuura e Saku Koishikawa, fratelli di Miki e Yū dell’età di 13 anni, figli delle coppie formatesi a seguito dello scambio di partner.