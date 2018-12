Netflix contenta della Serie “The Witcher” e vuole nuove stagioni

Secondo dei rumors Netflix sarebbe molto soddisfatta della serie ispirata a The Witcher, al punto di avere già programmato la realizzazione di altre stagioni.

Quando una serie attira spettatori e soddisfa Netflix, è inevitabile produrre nuove stagioni, basti pensare a Castlevania, la quale dal prossimo anno tornerà con la terza serie. Un insider di Geeks WoldWide ha dichiarato:

Sembra che Netflix sia molto contenta di The Witcher, ci sono buone probabilità di vedere più stagioni prima o dopo il debutto della prima. L’agenda di Cavill potrebbe essere piena per un pò di tempo, ciò dimostrerebbe di come l’attore abbia accantonato il personaggio di Superman.

Quando gli è stato fatto notare che gli attori possono occuparsi di più progetti temporaneamente, ha risposto che è molto richiesto e le riprese di più stagioni di The Witcher potrebbero vederlo impegnato per lunghi periodi di tempo.

Le riprese televisive sono più lunghe dei film, vanno dai 3 mesi agli 8 mesi circa.