Lupin III indossa la giacca nera nello Special Goodbye Partner

Lupin III si prepara ad indossare la giacca nera nel 26° Special televisivo intitolato Goodbye Partner, ispirato al Manga di Monkey Punch (disponibile in Italia con Planet Manga).

Goodbye Partner: Il nuovo Special di Lupin III

TMS Entertainment annuncia ufficialmente che il prossimo Special su Lupin III verrà trasmesso all’interno del programma Kinyobi Road Show, tramite l’emittente televisiva giapponese NTV il 25 Gennaio 2019 alle 21:00.

In occasione verrà trasmesso il precedente Special il 18 Gennaio 2019 alla stessa ora, ossia Lupin III Italian Game prodotto nel 2016. Goodbye Partner racconterà una storia completamente inedita, il quale vedrà Lupin indossare per la prima volta una giacca nera.

La storia ruota attorno al tradimento di Jigen, intenzionato ad eliminare Lupin. Nello Special assisteremo allo scontro tra Jigen e la coppia Lupin e Goemon, quest’ultimo incapace di perdonare il tradimento dell’amico.

A dirigere lo Special vi sono:

Jun Kawagoe (Lupin III: Un Diamante è per sempre, Cyborg 009 Vs. Devilman)

Takehiko Hata (The Aurora)

Hirotaka Marufuji (Lupin III: the Last Job, Kabaneri of the Iron Fortress)

Yuji Ohno

Non ci resta che attendere il prossimo mese per vedere come si concluderà lo scontro tra il miglior pistolero al mondo ed i suoi ex amici.