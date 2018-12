Netflix: Nuove serie in Streaming da Gennaio 2019

Si avvicina la fine dell’anno e Netflix annuncia tantissime novità per il 2019, Film, Anime e numerose Serie TV. Nuove stagioni di telefilms già trasmessi e serie inedite sono in arrivo nel grande palinsesto della piattaforma Streaming più famosa.

Nuovi Telefilm in Streaming su Netflix dal 2019

Star Trek: Discovery è ambientata dieci anni prima della serie originale di Star Trek e racconta le vicende della nave stellare Star Trek: Discovery nel suo viaggio alla ricerca di nuove civiltà.

Michael Burnham (interpretato da Sonequa Martin Green) veste i panni dell’ufficiale di bordo che combatte, insieme al suo equipaggio, nella guerra tra la Federazione Unita dei Pianeti e l’Impero Klingon. La seconda stagione che andrà in onda a Gennaio 2019 su Netflix, vedrà la comparsa di Spoock, Capitan Pike e Numero Uno che dovranno fare i conti con l’Angelo Rosso, una minaccia nella guerra tra la Federazione e l’alleanza Klingon.

Titans

A partire dall’11 Gennaio 2019, Netflix ospiterà ufficialmente la serie dei Titani di DC, la quale racconta la storia di Robin alias Dick Grayson (interpretato da Brenton Thwaites) che ricoprirà un ruolo molto importante.

Il suo compito sarà quello di salvare l’umanità dal male e di gestire un gruppo di ragazzi che saranno i nuovi eroi di Gotham City [Raven, Starfire e Beast Boy]. Dopo il debutto negli Stati Uniti avvenuto il 12 Ottobre 2018 sulla piattaforma DC universe, viene confermata una seconda stagione che sarà trasmessa in Italia a partire dal 2020.

Tra i partecipanti del cast: Anna Diop, Lindsey Gort, Teagan Croft, Alan Ritchson, Ryan Potter, Dwain Murphy, Minka Kelly, Jake Michaels, April Bowlby, Bruno Bichir, Conor Leslie e Curran Walters. La prima stagione su Netflix sarà composta da 11 episodi.

The Punisher

Non poteva mancare una serie Marvel per il nuovo anno su Netflix. La seconda stagione di The Punisher sarà trasmessa a partire da Gennaio 2019 e composta da 13 episodi da 60 minuti ciascuno.

Secondo alcuni rumors potrebbe essere l’ultima, considerata la cancellazione di serie come Marvel Television: Daredevil, Luke Cage ed Iron Fist. Nella presunta ultima stagione, il finale sarà ancora più pericoloso del precedente.

Tra le novità troviamo il ritorno di Ben Barnes nel ruolo di Billy Russo, confermati invece Floriana Lima nei panni di Kristen Dumont, Amber Rose nel ruolo di Dinah Madani e Jasor R More che interpreta Curtis Hoyle.

Una serie di sfortunati eventi

Una serie di sfortunati eventi (A Series of Unfortunate Events) è in onda su Netflix già da diversi anni. A partire dal 1 Gennaio 2019 sarà disponibile sulla piattaforma di Streaming la terza stagione basata su una collana di romanzi per ragazzi, scritti da Lemony Snicket (Daniel Handler) e illustrato da Brett Helquist.

La serie narra le sfortunate vicende dei tre orfani Baudleaire (Violet, Klaus e Sunny), che dopo aver perso i propri genitori in un incendio vengono affidati alle cure del Conte Olaf, un tutore malvagio che cercherà in tutti i modi di sbarazzarsi dei tre per impossessarsi della loro immensa ricchezza.

I ragazzi troveranno sempre il modo grazie alla loro intelligenza, di sfuggire al Conte Olaf che non si arrenderà dall’escogitare nuovi piani per raggiungere il suo scopo. Novità è la partecipazione dei fratelli Pantano, che aiuteranno i Baudelaire a combattere le insidie del perfido tutore.

La terza stagione sarà composta da soli 7 episodi e interpretata da Neil Patrick Harris nei panni del Conte Olaf (già visto in How meet your mother), Patrick Warburton (Lemony Snicket), Malina Weissman (Violet Baudelaire), Louis Hynes (Klaus Baudelaire), Presley Smith (Sunny Baudelaire), Avil Lake (Isadora Pantano), Dylan Kingwell (Duncan Pantano), K.Todd Freeman (Sig. Arthur Poe).

Unbreakable Kimmy Schmidt

Unbreakable Kimmy Schmidt è una serie televisiva creata da Tina Fey e Robert Carlock e composta da 4 stagioni da 13 episodi ognuna.

La seconda parte della quarta stagione sarà disponibile su Netflix a partire dal 25 Gennaio 2019. Candidata a diversi premi come Miglior Serie Commedia, racconta la storia della ventinovenne Kimmy Schmidt , dopo essersi liberata di una setta apocalittica in Indiana, decide di ricominciare la sua vita a New York dove incontrerà l’anziana Lilian Kaushtupper e comincerà il lavoro di baby sitter presso Jacqueline Voorhees.

Gossip Girl

Gossip Girl è una serie televisiva giovanile, trasposizione del romanzo di Cecily von Ziegesar. Tutte le stagioni saranno trasmesse su Netflix a partire dal 1 Gennaio 2019 composte da 6 serie e di 121 episodi complessivi.

Racconta la storia di Serena van Der Woodsen (interpretata da Blake Lively), studentessa del college dell’Upper Easte Side e della sua amica Blair Waldorf (Leighton Meester). Lo scopo di Blair sarà quello di escludere Serena in tutti i modi, cominceranno rivalità e dispetti in un ambiente giovanile scolastico.

Ray Donovan

Ray Donovan è una serie televisiva creata da Ann Biderman e interpretata da Liev Schreiber. Le prime stagioni andate già in onda su Netlifx, proseguiranno con la sesta a partire da Gennaio 2019 e racconterà le vicende di Ray Donovan, originario di South Boston, abile e talentoso nel risolvere i problemi nella vita privata di superstar e manager d’azienda.

Tutto normale a Los Angeles per Ray fino a quando suo padre uscirà di prigione creando al giovane una serie di problematiche che sconvolgeranno la loro vita.

American Crime Story

American Crime Story è una serie televisiva che verrà trasmessa su Netflix a partire dal 17 Gennaio 2019 con 9 episodi inediti. La seconda stagione sarà una sorta di miniserie dove verranno narrate le vicende di un noto caso giudiziario legato all’omicidio dello stilista Gianni Versace, assassinato nel 1997 ad opera di Andrew Cunanan.

Prevista una terza stagione già in produzione, dove si era pensato inizialmente di trattare il caso del Sexgate in cui fu coinvolto i presidente americano Bill Clinton, ma per motivi logistici sostituita con altra vicenda.