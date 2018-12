Nuove serie Yamato Video in Streaming su Netflix

Yamato Video annuncia l’accordo con Netflix per lo Streaming di nuovi Anime da Gennaio del 2019. Netflix ha in serbo per i suoi clienti numerose novità per l’anno che sta per giungere, un palinsesto ricco di contenuti adatti a tutte le età e gusti.

Nuove serie in Streaming su Netflix per il 2019

Assassination Classroom – Stagioni 1 e 2

Assassination Classroom, dal titolo originale Ansatsu Kyoshitsu, è una serie con un’ambientazione fantascientifica basata sul Manga scritto e disegnato da Yusei Matsui. La serie racconta la storia di un polipo, che dopo aver distrutto la luna vive la sua vita quotidiana nei panni di un insegnante.

Il Governo Giapponese promette una ricompensa di 10 miliardi di yen a chiunque tra gli studenti riesca a uccidere il mostro dal nome Koro-sensei, per evitare che quest’ultimo distrugga anche la terra

Atom The Beginning

Atom The Beginning è una serie basata sul Manga Atomu: Za Biginingu, scritto e disegnato da Tetsuro Kasahara, Makoto Tezuka e Masami Yuki. Prequel del Manga Astro Boy, Anime trasmesso per la prima volta in Giappone nel 2017.

La serie è composta da 12 episodi e racconta la storia di due geni Umataro Tenma e Hiroshi Ochanmizu che hanno trascorso la loro vita a progettare un robot che per uno dei due doveva essere un dio, per l’altro un amico. Il Robot dal nome A106 sarà un amico o un dio?

Danganronpa: The Animation

Danganronpa: The Animation è una serie televisiva basata su un gioco Danganronpa: Trigger Happy. Racconta la storia di 16 studenti delle scuole superiori che vengono rinchiusi all’interno della “Hope’s Peak Academy”, una scuola particolare dove per uscire sono costretti ad ottenere uno speciale diploma.

Preside della scuola è un orso antropomorfo di nome Monokuma che illustra loro l’unico modo per ottenere il diploma: Uccidere un compagno di classe senza essere scoperto, altrimenti subirà un’esecuzione.

Food Wars! Shokugeki no Soma – Stagioni 1 e 2

Food Wars !: Shokugeki no Soma, dal titolo originale Hepburn: Shokugeki no Sōma, è una serie di Manga shonen, ideata da Yuto Tsukuda e disegnata da Shun Saeki con pubblicazione nel 2012. Nel 2015 ha ricevuto il riadattamento di J.C.Staff e successivamente mandato in onda il 2 Luglio 2016 fino al 24 Settembre dello stesso anno.

La serie racconta la storia di un adolescente di nome Soma Yukihira che aspira a diventare uno chef e lavorare nel ristorante di suo padre Joichiro. Qualcosa va storto e Joichiro decide di chiudere il ristorante per lavorare in Europa portando il figlio allo sconforto nel vedere frantumato il suo sogno.

Decide così di iscriversi al Totsuki Saryo Culinary Institute, una scuola di alta cucina dove gli studenti imparano speciali arti culinari chiamate shokugeki. Ce la farà il giovane a coronare il suo sogno?

Haikyu!! L’Asso del Volley – Stagioni 1 e 2

Haikyū!! – L’asso del Volley, in originale Haikyū!!, è un Manga Shonen scritto e disegnato da Haruichi Furudate. Il Manga fu pubblicato nel 2012 sulla rivista Jump NEXT e successivamente da Star Comics in Italia nel 2014.

La serie è stata prodotta da Production I.G e trasmessa nel 2014, composta da tre stagioni da 25 episodi ognuna e una quarta in lavorazione, ma solo 2 saranno disponibili su Netflix nel 2019. Racconta la storia del giovane Shoyo Hinata, dopo aver visto in televisione una partita di pallavolo decide di allenarsi per diventare un campione in questo sport.

Entrato nella squadra di pallavolo della scuola media avrà modo di scontrarsi con il formidabile giocatore Tobio Kageyama chiamato da tutti il Re del Campo. Dopo aver perso contro la sua squadra, deciderà di allenarsi per ottenere la rivincita sul suo rivale creando una vera e propria tattica di gioco.

Highschool of the Dead – La Scuola dei Morti Viventi

Highschool of the Dead, conosciuto in Giappone Apocalyptic Academy: Highschool of the Dead, è una serie Manga scritta da Daisuke Sato e disegnata da Shoji Sato. Pubblicata per le prima volta nel 2006 è rimasta incompiuta a causa della morte dello scrittore avvenuta nel marzo del 2017.

La serie è un adattamento del Manga composto da 12 episodi e prodotto da Madhouse, che ha realizzato anche l’OAV andato in onda per la prima volta in Giappone dal 5 luglio al 20 settembre 2010. Highschool of the Dead è ambientato in Giappone quando il mondo è stato colpito da una epidemia mortale che trasforma gli esseri umani in zombi. La storia racconta di un gruppo di studenti delle scuole superiori che cerca di sopravvivere al mondo nelle condizioni in cui è ridotto.

Mazinger Edition Z – The Impact!

Mazinger Edition Z: The Impact !, dal titolo originale Shin Majingā Shōgeki!, è una serie animata di Mazinger ideata da Yasuhiro Imagawa (che ha prodotto anche G Gundam e Giant Robo fame) e prodotta in Giappone il 4 Aprile del 2009. La serie è una rivisitazione della storia di base di Mazinger Z, ma non è il suo remake.

Presenta gli stessi personaggi, i stessi robot oltre ad altri contenuti aggiuntivi. La serie racconta di un minerale conosciuto come Japanium e scoperto sotto il monte Fuji che è la fonte dell’energia conosciuta col nome Photon Energy.

Il Dr. Juzo Kabuto e il suo team di scienziati decidono di utilizzare questa energia come soluzione alla crisi energetica del pianeta terra, ma i loro piani vengono contrastati dal cattivo Dr.Hell e dal suo socio Baron Ashura. Il Dr. Kabuto vedendo il pericolo da vita a Mazinger Z per combattere la criminalità dei due.

Overlord – Stagioni 1 e 2

Overlord è una serie di romanzi giapponesi scritti da Kugane Maruyama e illustrata da SoBin. La serie è stata pubblicata in volumi il 30 Luglio 2012 e riadattata da Satoshi Oshio nel novembre del 2016.

Nonostante sia composta da 3 stagioni da 13 episodi ciascuna, solo due saranno trasmesse su Netflix nel 2019. Tutto ha inizio nel 2126 quando viene pubblicato un gioco di ruolo online chiamato Yggrasil.

Esso si distingue da tutti gli altri MMORPG a causa dell’abilità del gioco di interagire con il giocatore. Dopo anni di attività, i server del gioco stanno per essere chiusi e alcuni giocatori tra cui Momonga, appartenente ad una gilda di nome Ainz Ooal Gown, decide di rimanere connesso fino a quando i server si spengono.

Quando arriva il momento della chiusura, Momonga nota che il gioco non è stato cancellato, sembra invece che Yggdrasil si trasforma in realtà come gli stessi personaggi sono riportati in vita. Si ritrova nella sua forma di avatar di gioco ma senza le normali funzioni del giocatore. Momonga inizia ad esplorare il mondo nel tentativo di capire cosa è accaduto.

Ushio e Tora

Ushio e Tora, vincitore nel 1992 del 37° Shogakukan Manga Award nella categoria Shonen, è un Manga che parla di sovrannaturale ed è stato ideato da Kazuhiro Fujita, pubblicato nella Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan tra il 1990 e il 1996 e composta da 33 volumi. Successivamente nel Luglio del 2015, il Manga è stato riadattato in una Serie Anime prodotto dalla Sentai Filmworks.

La serie racconta la storia di Ushio e Tora e sulle battaglie che Ushio Aotsuki è costretto ad affrontare. Una lotta dura contro un mostro di nome Tora, affrontato 500 anni prima dal suo antenato che intrappolò la bestia con una lancia maledetta chiamata Beast Spear. L’arma conferisce potenza, resistenza e velocità a chi la detiene ma con la conseguenza perdita dell’anima.