Fantaghirò torna in TV come ogni anno

Correva l’anno 1991 quando la miniserie televisiva Fantaghirò fece il suo esordio. Il successo ottenuto assieme a Mamma ho perso l’Aereo e Una poltrona per 2 ha reso la serie un’appuntamento imperdibile per le festività natalizie.

Fantaghirò di nuovo in onda per il Natale 2018

Come ogni anno non poteva di certo mancare il consueto appuntamento con la celebre Fantaghirò (Alessandra Martines). La prima parte è andata in onda su Mediaset Extra domenica scorsa dalle 14:30 alle 18:15, appuntamento che si terrà anche per le prossime settimane.

Se volete trascorrere le vacanze natalizie in compagnia di Fantaghirò, Romualdo, la Strega Bianca, la Strega Nera e tutti gli altri protagonisti, allora non vi resta che sintonizzarvi su Mediaset Extra.

Vi informiamo che su AMAZON potete acquistare l’intera saga completa suddivisa in 5 DVD o il cofanetto in Bluray, quest’ultimo in lingua tedesca (non sappiamo se è inclusa anche la traccia italiana).

Si vocifera che la versione in Bluray stranamente non includa i vari Episodi della serie rimasterizzati come quelli proposti nell’edizione DVD italiana.