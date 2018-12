La tomba delle lucciole: Il Bluray in metallo di Koch Media

Dopo la Trilogia di Berserk in Bluray, vogliamo parlarvi dell’ultimo capolavoro gentilmente offerto da Kochmedia per questo mese, si tratta della Tomba delle lucciole, al quale è stato riservato lo stesso trattamento in termini di collezionismo.

La Tomba delle lucciole in Bluray: Un capolavoro da non perdere firmato Koch Media

La tomba delle lucciole è un film d’animazione giapponese del lontano 1988, ideato sulla base del racconto autobiografico di Akiyuki Nosaka, pubblicato in Italia nel 2013 da Kappalab e riproposto da Koch Media in una speciale confezione Bluray in metallo.

Sceneggiato e diretto da Isako Takahata (co-fondatore con Hayao Miyazaki dello Studio Ghibli), è animato interamente dagli studios presentando una visione intensa e neorealista delle vicende del ragazzo e di sua sorella, indifesi di fronte agli orrori della guerra.

La confezione in metallo include al suo interno 3 Bluray, i primi 2 dedicati al film e il terzo ai contenuti aggiuntivi tra cui Trailer, Storyboard, Galleria Fotografica delle reali ambientazioni e trasposizioni su disegno.

Il film venne presentato in concomitanza con “Il mio vicino Totoro“, suscitando subito un grande successo in Giappone per via delle tematiche trattate, tanto da spingere Mao Inoue e Nanako Matsushima a realizzarne un live action.

In Italia il film arrivò inizialmente in VHS, successivamente in DVD e poi in Bluray con doppiaggio rielaborato, per l’occasione fu proiettato nelle sale cinematografiche a Novembre del 2015. A distanza di 3 anni Koch Media distribuisce una speciale edizione da collezione.

La tomba delle lucciole è noto per aver ricevuto diversi premi tra cui quello presso il Blue Ribbon Award nel 1989 e i due premi nel 1994 presso il Chicago International Children’s Film Festival come miglior film d’animazione e miglior film per i diritti dei bambini.

Trama

Giappone, città di Kobe. L’ultima fase del secondo conflitto mondiale. Un bombardamento incendiario americano rende il giovane Seita e la sua sorellina Setsuko orfani di madre. Non riuscendo a sopportare le asperità della vita a cui sono costretti nella casa della zia che li ospita, i due preferiscono stabilirsi in una grotta disabitata, dove tirano avanti come rinnegati sociali. Ma dove li condurrà la strada che hanno così imboccato?

Dal capolavoro letterario di Nosaka Akiyuki, il registra Takahata Isao ne trae un film d’animazione intenso e dal ricco significato, premiato come una pietra miliare dell’animazione giapponese. Un edizione a taratura limitata da non lasciarsi sfuggire. La nuova versione della tomba delle lucciole vanta una rimasterizzazione in HD sia per i disegni che doppiaggio.