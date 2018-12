Koch Media distribuirà gli Home Video di Adventure Time, Lo straordinario mondo di Gumball, The Powerpuff Girls e Ben10

Koch Media è lieta di annunciare di aver chiuso un accordo con Turner – gruppo WarnerMedia – per la distribuzione Home Video di:

ADVENTURE TIME – l’iconica stagione finale

LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL – la sesta acclamata e più recente stagione

THE POWERPUFF GIRLS – il reboot della prima stagione

BEN 10 – i 4 film TV (Il segreto dell’Omnitrix, Destroy All Aliens, Corsa contro il tempo e Alien Swarm) oltre al reboot della prima stagione

I nuovi Home Video di Koch Media per il 2019

Questi brand rappresentano, nel panorama dell’animazione, veri e propri fenomeni che sono stati capaci di attirare e fidelizzare non solo il pubblico dei più piccoli ma anche quello dei teenager e dei giovani adulti. Questo perché i protagonisti vengono visti come icone generazionali e le serie come must-watch nell’immaginario giovanile.

In base ai termini dell’accordo Koch Media avrà la distribuzione di questi prodotti, in esclusiva, sul mercato italiano. I primi ad arrivare saranno Adventure Time e Lo straordinario mondo di Gumball. A seguire le altre serie che saranno caratterizzate, come nella migliore tradizione e filosofia di Koch Media, da un’estrema cura per il dettaglio affinché i fan possano godere un’esperienza di intrattenimento all’altezza delle loro aspettative.

Umberto Bettini, Country Manager, Koch Media ha dichiarato:

L’accordo con Turner ha per noi una doppia valenza. Da un lato rappresenta una grandissima soddisfazione dal momento che un leader nel settore dell’intrattenimento per bambini, qual è Turner, abbia scelto Koch Media come partner ideale per la distribuzione Home Video delle sue importantissime properties. Dall’altro posso, con orgoglio, dire che questo ulteriore traguardo è l’ultimo tassello, in ordine cronologico, della strategia aziendale che ci spinge a voler essere un premium player per il mercato dell’animazione in Italia.

ADVENTURE TIME

La serie, creata da Pendleton Ward nel 2007 e che si rivolge principalmente ai ragazzi tra i 6 e i 12 anni, ha riscritto i canoni dell’animazione fantasy con il suo immaginario assurdo, le sue storie stratificate e i suoi personaggi in piena maturazione. Definita “una delle meraviglie visuali e artistiche dell’ultimo decennio” dal New York Times.

Adventure Time segue le avventure di un ragazzo di nome Finn e del suo migliore amico e fratello adottivo Jake, un cane dai poteri magici capace di cambiare forma e dimensione a suo piacimento. Finn e Jake vivono nella post-apocalittica Terra di Ooo e le loro avventure coinvolgono altri personaggi come la Principessa Gommarosa, il Re Ghiaccio, Marceline, BMO e tanti altri.

La stagione finale, che arriverà in Home Video il 14 febbraio 2019 grazie a Koch Media, è composta da 13 episodi.

LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL

Realizzata con tecnica mista che combina animazione tradizionale, tridimensionale, burattini e fondali in live action, la serie narra le avventure e disavventure di Gumball Watterson, un gatto blu di 12 anni che vive con la sua famiglia nella tranquilla e bizzarra città di Elmore.

Anch’essa rivolta al giovane pubblico che va dai 7 ai 12 anni, è tra i cartoni animati più amati e premiati degli ultimi anni. Lo straordinario mondo di Gumball racconta ministorie ad alto tasso di umorismo con una prospettiva affettuosa, dolce e surreale della vita quotidiana in modo semplice e divertente.

THE POWERPUFF GIRLS

Le Powerpuff Girls (chiamate Superchicche nella serie precedente) sono le eroine del giovane pubblico femminile e icone per i millennials (con fan eccellenti come Kendall Jenner, Ariana Grande, Chiara Ferragni e molte altre): sono tre bambine dotate di superpoteri grazie ai quali difendono la pace della città di Townsville. A differenza della serie originale, dove combattono il crimine, la trama è incentrata sulla vita quotidiana delle protagoniste.

Il reboot che arriverà in Home Video nella primavera 2019 è composta da 39 episodi.

BEN 10

La serie, rivolta principalmente ai ragazzi tra i 4 e gli 8 anni, fin dal suo debutto, ha dato vita ad un fenomeno su scala mondiale con l'”esplosione” di un vero e proprio universo Ben 10 che ha coinvolto diversi settori merceologici, ha portato anche alla realizzazione di ben 4 film per la TV. Saranno questi i protagonisti delle edizioni Home Video che Koch Media porterà sugli scaffali e nelle case di tutti:

Il segreto dell’Omnitrix

Destroy All Aliens – la prima trasposizione in Computer Grafica dell’universo Ben 10

Corsa contro il tempo – adattamento live action del cartone animato

Alien Swarm – basato sulla serie Ben 10: Alien Force, sequel di Ben 10: Corsa contro il tempo

Oltre ai film, l’accordo di distribuzione tra Koch Media e Turner prevede anche l’arrivo, in versione Home Video, del reboot della prima stagione, composta da 13 episodi.