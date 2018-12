I migliori Film di Natale in Streaming su Infinity

Il Natale è quasi arrivato, se volete trascorrere le vostre serate con film a tema, potrete scegliere tra i migliori film in streaming su Infinity che vi proponiamo in questo articolo.

La programmazione Natalizia in Streaming su Infinity

Anche Infinity come Netflix e Amazon Prime Video, mette a disposizione nel palinsesto una serie di film di Natale per tutte le età. In questo articolo vi presenteremo i migliori film italiani e di animazione da vedere in Streaming.

Alla ricerca della stella del Natale

Alla ricerca della stella del Natale è un film fantasy prodotto nel 2012, diretto da Nils Gaup e distribuito da Walt Disney Company Nordic. La storia inizia con la fuga di una ragazza da una banda di ladri, trovando riparo in un castello maledetto, dove incontrerà il sovrano che da 9 anni cerca di spezzare inutilmente la maledizione, scagliata sul castello da una strega malvagia.

L’unico modo per spezzare la maledizione è quello di addentrarsi nella foresta e far brillare la leggendaria Stella di Natale prima del rintocco delle campane alla vigilia di Natale. La giovane fanciulla deciderà si offrirsi volontaria con la collaborazione di un gruppo di elfi e di Babbo Natale.

Film adatto ai bambini in cui il tema centrale è che il bene vince sempre, specialmente a Natale.

Lo Spirito del Natale

E’ un film del 2011 prodotto da David Jackson,. racconta la storia di Kate (interpretata da Jen Lilley), un avvocato che vive per la sua professione a discapito dell’amore. Tutto ha inizio con la partenza della giovane per il Vermont, incaricata della mediazione per la vendita di una locanda, ma qualcosa l’attente.

Durante la sua permanenza incontrerà il fantasma di Daniel Forsythe ( interpretato da Thomas Beaudoin), morto molti anni prima in circostanze misteriose. Il fantasma, che non ha intenzione di lasciare l’albergo, costringerà tutti a scappare fino a quando la tenace giovane non stipulerà con lui un patto per mandarlo via:

Se scoprirà come è morto, allora lui andrà via dalla locanda permettendole di terminare il lavoro. Solo che tra i due nascerà qualcosa di più profondo.

Il Peggior Natale della mia vita

Film Italiano prodotto nel 2012 e interpretato da Fabio de Luigi, Diego Abatantuono, Cristiana Capotondi, Antonio Catania, Anna Bonaiuto, Andrea Mingardi. Il film è ambientato in un castello che Paolo (interpretato da Fabio de Luigi) deve raggiungere per trascorrere il Natale insieme alla famiglia della sua fidanzata Margherita (interpretata da Cristiana Capotondi).

Ma già dal viaggio Paolo andrà in contro a mille disavventure e distrazioni che lo condurranno a creare situazioni divertenti e inaspettate. Un film comico con un finale in cui il Natale trionfa. Trasmesso al cinema nel 2012 e il 12 Dicembre 2013 in prima tv su Canale 5.

A natale Mi sposo

Prodotto nel 2010 da Paolo Costella con personaggi famosi nella categoria film comico: Vincenzo Salemme, Massimo Boldi, Nancy Brilli, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Lucrezia Piaggio, Elisabetta Canalis.

Tutto ha inizio a Roma quando il figlio di Gustavo Godendo (interpretato da Massimo Boldi), un cuoco milanese, incontra la sua fidanzata che si sta per sposare e propone al rivale di curare il pranzo del loro matrimonio.

Il team, composto da Rocky e Cecco, partono per St.Moriz dove dovrà svolgersi il matrimonio e lì dovranno confrontarsi con le wedding planner Gina e Paoloma, quest’ultima prenderà una cotta per Cecco che però la rifiuta in quanto gerontofilo.

Gina approfitterà della situazione di confusione per sedurre lo sposo, mentre la sposa avrà un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato nonché figlio del cuoco. Situazioni comiche e un susseguirsi di scene romantiche e fantasiose, fanno i questo film la scelta ideale per il periodo di Natale.

La Banda dei Babbi Natale

Film italiano realizzato nel 2010 da Paolo Guerra in cui i protagonisti sono Aldo, Giovanni e Giacomo. Tutto ha inizio a Milano, Aldo da grande scommettitore perde un cimelio di famiglia della sua fidanzata Monica che lo caccia di casa, Giovanni è un veterinario impegnato sentimentalmente con due donne e Giacomo un chirurgo vedovo che non si accorge della collega Elisa innamorata di lui.

Tutta la storia gira intorno al vizio di Aldo che dopo essere stato cacciato dalla compagna va a vivere con Giacomo, cacciato successivamente anche da lì per lo stesso motivo. Il gruppo dei tre amici cercheranno di recuperare gli oggetti persi, e vestiti da Babbo Natale riporteranno a casa di Monica l’oggetto di famiglia con lo scopo di metterlo sotto l’albero.

E proprio in quel momento che vengono arrestati dalla polizia guidata dal commissario Irene Bestetti e portati in commissariato dove vengono scambiati per la famosa Banda dei Babbi Natale, un gruppo criminale che aveva già svaligiato 8 appartamenti. I tre spiegheranno tutta la storia che li aveva condotti a casa di Monica e verranno creduti, ma trascorreranno la vigilia di Natale in cella. Infatti è proprio lì che si terrà la cena di Natale in cui tutti i protagonisti parteciperanno fino a quando verrà interrotta dalle due compagne di Giovanni facendo giungere al termine la serata.

Un anno dopo la vita dei tre è cambiata: Aldo impegnato in un lavoro serio ma sempre con il vizio delle scommesse, Giacomo ormai in coppia fissa con la collega Elisa e Giovanni, dopo aver lasciato le due, ha avviato una relazione con il commissario Bestetti. I tre, formato il gruppo chiamato Charlatans, riescono a vincere la coppa partecipando al torneo di bocce. Divertimenti, malintesi fanno di questa commedia all’italiana un film da vedere a Natale con finale a lieto fine.

Indovina chi viene a Natale?

E’ un film italiano del 2013 e prodotto Fausto Brizzi con Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Claudio Bisio, Carlo Buccirosso, Roul Bova, Gigi Proietti e Claudia Gerini. Si avvicina la Vigilia di Natale e con la morte del capofamiglia Leonardo Sereni (interpretato a Gigi Proietti) la famiglia decide di riunirsi per Natale in uno chalet di Giulio e Marina (interrati da Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro), economicamente benestanti grazie alla loro fabbrica di Panettoni.

La figlia di Giulio e Marina, approfitta della situazione per presentare alla famiglia il suo fidanzato Francesco (interpretato da Roul Bova), un diversamente abile che dopo un’incidente ha perso entrambi gli arti superiori. Nel frattempo Chiara, divorziata e sorella di Leonardo, presenterà il nuovo fidanzato alla famiglia ma succederanno degli imprevisti e incidenti che genereranno tanta confusione durante le festività. Equivoci, situazioni comiche con un finale leggero e rilassante.

Il Grinch

Film Commedia prodotto nel 2000 e interpretato da Jim Carrey. Tutto ha inizio sul monte Crumit, a nord di Whoville dove vive un cavernicolo che odia il Natale e gli abitanti, gli Who, della piccola città che si preparano gioiosi alle festività natalizie.

Il suo scopo sarà quello di rovinare il natale alla cittadina, creando disagi ma fallendo in ogni suo piano. Scoprirà, grazie all’aiuto della piccola Cindy, il vero significato del Natale facendosi contagiare dall’allegria dei festeggiamenti e dalla bontà della bambina.

Mamma ho perso l’aereo, mi sono smarrito a New York

Un film classico, presente in tutti i vostri Natale. Prodotto nel 1992 vede le vicende di Peter McCallister che per la seconda volta si ritrova solo in una grande città dopo aver perso la famiglia all’Aereoporto.

Peter giunto a New York decide di alloggiare in uno dei migliori hotel del paese. Farà la sua vacanza spendendo molti soldi del padre, rimasti per sbaglio nel suo zainetto. Durante una delle sue visite conoscerà una senza tetto che diventerà una sua grande amica, e rincontrerà i due ladri fermandoli dal derubare un negozio di giocattoli.

Trama ricca di colpi di scena e finale emozionante. Film che non può mancare a Natale.