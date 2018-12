Capitan Harlock SSX: La Serie Completa in DVD di Kochmedia

Quest’oggi torniamo a parlarvi di Anime e cofanetti con la raccolta completa di tutti gli Episodi della Serie “Capitan Harlock SSX” che ci è stata gentilmente offerta da Kochmedia e ve la mostriamo a seguire.

La Serie Completa di Capitan Harlock SSX in un solo cofanetto DVD

Ideato dalla mente geniale di Leiji Matsumoto (autore di Galaxy Express 999 e molti altri capolavori), SSX è il prequel di Capitan Harlock, dedicato all’iconico pirata spaziale e agli indimenticabili Emeraldas e Tochiro.

La serie animata narra le vicende dell’Arcadia, la nave spaziale con cui il Capitano ha solcato l’Universo alla ricerca della libertà, diventando uno dei più ricercati criminali del cosmo. Il cofanetto in DVD include 6 dischi con tutti gli episodi della serie animata e un booklet esclusivo dove al suo interno sono riportati sia i bozzetti preparatori dei vari personaggi che le sinossi degli episodi.

Capitan Harlock SSX: Rotta verso l’infinito è una serie animata prodotta nel lontano 1982 dalla Toei Animation, prequel della serie originale ideata sempre dallo stesso Matsumoto, trasmessa negli anni 1982 e 1983.

I protagonisti principali sono:

Capitan Harlock: Pilota e comandante di astronavi, divenuto un pirata spaziale quando il governo terrestre decise di allearsi con gli invasori

Pilota e comandante di astronavi, divenuto un pirata spaziale quando il governo terrestre decise di allearsi con gli invasori Tochiro : Ill miglior amico di Harlock, un progettista geniale al quale appartiene sia l’Arcadia che molti altri congegni

: Ill miglior amico di Harlock, un progettista geniale al quale appartiene sia l’Arcadia che molti altri congegni Lamine o Meeme: Aliena proveniente da un pianeta estinto e fidata collaboratrice di Harlock

La serie è ambientata prima degli eventi narrati in Capitan Harlock e presenta delle nette differenze rispetto le altre serie e lungometraggi:

Yuki non è la figlia dello scienziato ma di un giornalista freelance

Tochiro non ha una figlia con Esmeralda, inoltre anche la vita e la morte dello stesso sono differenti

Esmeralda non presenta caratteristiche tipiche della serie originale

Tadashi è un bambino e non un ragazzo

Meeme ha un carattere ed un vestiario differente

In Italia la serie fu trasmessa solo verso la seconda metà degli anni 90, riproposta nel 2005/2009 e 2011, pubblicata infine in VHS e poi in DVD dalla Yamato Video su distribuzione Kochmedia.

Trama

In un futuro lontano, la popolazione della Terra è piegata sotto il gioco degli Umanoidi di Illumidus, una bellicosa razza aliena che ha conquistato intere galassie. Ma ora dal Quartier Generale Umanoide sulla T erra vengono emessi dei mandati di ricerca per tre pericolosi criminali. I loro nomi sono Harlock, Tochiro ed Emeraldas, il loro codice è SSX. Perchè loro non si sono arresi, e hanno intrapreso un lungo viaggio alla ricerca di un’utopia lontana e irrinunciabile, che porta il nome della loro possente astronave: Arcadia!

Concludiamo con alcune curiosità: