Sonic il Film: Locandina ufficiale e nuovi dettagli

Paramount Pictures annuncia l’arrivo nelle sale cinematografiche del lungometraggio live action dedicato al famoso super ricco Sonic di casa SEGA.

Sonic al Cinema nel 2019

Il videogioco nasce nel 1991 su Sega Mega Drive. Il successo del personaggio lo ha reso nel corso degli anni la mascotte di SEGA. Il titolo del live action sarà Sonic The Hedgehog e verrà lanciato nel 2019, giungendo nelle sale statunitensi il 15 Novembre. (inizialmente previsto l’11 Agosto)

Ad interpretare il celebre riccio è Ben Schwarz (attore statunitense noto per Blue Iguana), mentre Jim Carrey (noto per molteplici film come The Truman Show, Bugiardo Bugiardo, Ace Ventura, Batman, Una settimana da Dio, The Mask e molti altri) vestirà i panni dell’acerrimo nemico Dr.Robotnik.

Secondo alcune immagini postate su Twitter, è evidente la rappresentazione nel film della Green Hill Zone, ambientazione del primo livello del gioco originale. Altre immagini per la rete mostrano un’ampia sala cinematografica (La Century Walnut Creek a Walnut Creek in California) oltre ad una prospettiva di San Francisco.

Il Film è prodotto da Tin Miller (regista di Deadpool), insieme a Neil H. Moritz e sarà disponibile in America il 15 Novembre 2019. A seguire vi riportiamo un breve Teaser del film di Sonic: