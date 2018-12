Netflix annuncia l’arrivo della Serie di Carmen Sandiego in Streaming

Netflix annuncia il Reboot di Carmen Sandiego in Streaming diffondendo le prime immagini ufficiali della serie animata che sarà disponibile dal 18 Gennaio 2019.

Carmen Sandiego: Nuova serie animata in Streaming su Netflix

La serie animata sarà interpretata da Gina Rodriguenz (voce) che vestirà i panni di Carmen Sandiego, una misteriosa ladra nata da una serie di videogiochi educativi degli anni 80 in TV con lo scopo di insegnare ai bambini la geografia.

Composta da una prima stagione di 20 episodi della durata di 22 minuti, narrerà le origini di Carmen e del suo percorso nel diventare una ladra in fuga. Dal successo del videogioco è stata prodotta la serie televisiva “Where in The World Is Carme Sandiego“, della durata di 30 minuti trasmessa su PBS dal 30 Settembre del ’91 al 22 Dicembre del ’95.

Questa volta la protagonista in fuga per il Mondo tornerà grazie a Netflix, con una nuova serie animata tutta da scoprire. Le novità non finiscono qui, è previsto inoltre un film d’azione in cui reciterà la Rodriguez. Il Film annunciato a Marzo e prodotto dalla Misher Films, è stato definito come “un’autentica avventura” e andrà a richiamare tutti gli aspetti e caratteristiche tipiche della serie degli anni 90.

Concludiamo con una serie di libri su Carmen Sandiego che sarà distribuita da Houghton Mifflin Harcourt. Tra gli attori del Cast oltre a Gina Rodriguez vi saranno Kevin Misher e Caroline Fraser.

Di seguito alcune immagini ufficiali diffuse da Netflix del reboot di Carmen Sandiego