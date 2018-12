Shaun: Vita da Pecora Il Film arriva in Italia

Strani bagliori sovrastano la tranquilla cittadina di Mossingham e annunciano l’arrivo di un misterioso visitatore proveniente dalla galassia più lontana… ma, nella vicina Fattoria Mossy Bottom, Shaun ha altre cose per la testa dato che i suoi piani dispettosi vengono continuamente rovinati da un esasperato Bitzer.

Shaun Vita da Pecora: Il film arriva in Italia

Quando un misterioso, piccolo extraterrestre cade con il suo UFO nella fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l’occasione di vivere una nuova, incredibile avventura.

Insieme ai suoi amici di sempre, la simpaticissima pecora si lancerà, così, in un’emozionante missione per aiutare la strana creaturina a tornare a casa, mentre una losca agenzia governativa inizierà a starle alle calcagna…

Riuscirà Shaun ad evitare il FARMAGEDDON nella fattoria e riportare l’alieno a casa sua, prima che sia troppo tardi? Tenetevi stretti alle vostre poltrone perché stiamo per partire per un’avvincente, divertente ed appassionante avventura fantascientifica che ci porterà da Mossy Bottom fino allo spazio più profondo, passando per un autolavaggio!

Con SHAUN, VITA DA PECORA – FARMAGEDDON IL FILM continua la partnership di produzione tra AARDMAN e STUDIOCANAL a seguito del successo di SHAUN, VITA DA PECORA – IL FILM, diretto da Mark Burton e Richard Starzak, che ha incassato $106 milioni in tutto il mondo e della divertente avventura preistorica di Nick Park, I PRIMITIVI. STUDIOCANAL co-finanzia e distribuirà il film in UK, Francia, Germania, Australia e Nuova Zelanda nell’Autunno 2019.

SHAUN, VITA DA PECORA – FARMAGEDDON IL FILM è diretto da Richard Phelan e Will Becher, scritto da Jon Brown e Mark Burton, prodotto da Paul Kewley. Gli Executive Producers sono Mark Burton e Richard Starzak, Peter Lord, Nick Park e David Sproxton.