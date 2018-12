Netflix annuncia lo special natalizio di Aggretsuko

Netflix annuncia che il 20 Dicembre 2018 sarà disponibile sulla piattaforma di Streaming, lo speciale natalizio Aggretsuko: Buon Metallo e Buon Anno, pensato sia per celebrare il Natale in compagnia di uno dei personaggi più amati in Giappone, che per ingannare l’attesa della seconda stagione prevista per il prossimo anno.

AGGRETSUKO celebra il Natale con uno Speciale

L’Episodio racconterà la nuova ossessione di Retsuko, ossia quella di valorizzarsi sui social media, cercando allo stesso tempo di organizzare i preparativi per il Natale. La colonna sonora Jingle Bells è realizzata da Tim Timebomb e The Interrupeters in chiave punk.

Aggretsuko ogni mattina impiega 30 minuti per raggiungere il suo ufficio in treno dove viene sommersa di lavoro. Dentro di se ha uno spirito metallico, rabbioso, scarica la sua rabbia presso i Karaoke giapponesi esibendosi in pezzi death metal.

L’unico modo per il panda di ritrovare la serenità dopo una giornata di duro lavoro “stressante” prima di ritornare a casa e consapevole che domani è un nuovo giorno. A seguire il video diffuso da Netflix per lo speciale natalizio: