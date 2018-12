Telefilm: I migliori episodi di Natale in Streaming

L’inverno è alle porte, Netflix e Infinity si arricchiscono con la programmazione degli speciali di Natale delle migliori serie televisive in Streaming.

Telefilm: I migliori episodi di Natale in Streaming da non perdere

Friends – Stagione 7, Episodio 10 “L’Armadillo Natalizio”

E’ l’episodio della Serie Cult Friends prodotta e diffusa sulla NBC il 14 Dicembre 2000. Tutto ha inizio quando Phoebe porta a casa dei suoi amici ,un piatto di caramelle Natalizie a forma di teschio.

Ben resterà con il padre Ross per le vacanze e quest’ultimo si ritroverà a vestire i panni di un Armadillo natalizio, per spiegare a suo figlio l’importanza della festività ebraica di Hanukkah insieme a Chandler ,che lo aiuterà nei panni di Babbo Natale. Nel frattempo Rachel abbandona la casa di Phoebe, pronta a trasferirsi per il nuovo anno da Joey per cominciare una convivenza provvisoria.

Doctor Who – Stagione 7, Speciale di Natale “L’Ultimo Natale”

Come ogni anno Doctor Who celebra la festività natalizia con l’episodio speciale di Natale che quest’anno slitterà, invece, a Capodanno. Tra gli episodi più belli della serie sicuramente c’è L’Ultimo Natale, andato in onda il 24 Dicembre 2014 in America e nel 2015 in Italia.

In questa puntata si continuerà la storia dell’episodio precedente trasmesso il 23 Dicembre 2014 e dal titolo “Il Tempo del Dottore“. Svegliatasi la notte di Natale, Clara viene portata dal Dottore al Polo Nord con lo scopo di salvare un gruppo di scienziati dai Granchi dei Sogni , creature aliene che cercheranno di divorare il cervello degli intrappolati. Clara viene assalita da uno di questi granchi che la porterà a sognare di essere nuovamente insieme al suo Danny.

Per aiutarla, il Dottore si farà attaccare da uno degli alieni per entrare nel sogno dell’amica sperando di riuscire a salvarla. Babbo Natale sarà al centro di questa storia, il simbolo che rappresenta la festività invernale porterà i protagonisti ad uscire dal pericolo e ritrovarsi insieme sotto la neve .

Se volete vedere altri Speciali di Natale della serie Doctor Who, vi segnaliamo i seguenti episodi:

Stagione 1: Born Again, The Christmas Invasion, Attack of the Graske

Stagione 2: The Runaway Bride

Stagione 3: Time Crash, Voyage of the Damned

Stagione 4: The Next Doctor, The Welters of Mars, The End of Time

Stagione 5: A Christmas Carol

Stagione 6: Il Dottore, la vedova e l’armadio

Stagione 7: Vastra Investigates, The Snowmen, The Day of the Doctor, The Time of the Doctor

Stagione 8: Last Christmas

Stagione 9: The Husband of River Song, The Return of Doctor Mysterio

Stagione 10: Twice Upon a Time

Stagione 11: Resolution

How I Met Your Mother – Stagione 2, Episodio 11 “Natale tra amici”

Nell’undicesimo episodio della seconda stagione, i protagonisti della serie How I Met Your Mother sono alle alle prese con l’organizzazione della cena di Natale, fin quando a causa di una lite tra Lily e Ted, il progetto di festeggiamento viene compromesso.

I due protagonisti eviteranno di parlarsi per l’intero episodio fino a quando Lily, dopo aver ascoltato una vecchia registrazione di Ted, capirà delle buone intenzioni dell’amico e si scuserà. Amicizia e lieto fine sono gli elementi che caratterizzano i festeggiamenti di fine anno.

Se volete vedere altri Speciali di Natale della serie How I Met Your Mother, vi segnaliamo i seguenti episodi:

Stagione 1: Limousine

Stagione 3: Nostalgia di Casa

Stagione 4: Falso Positivo

Stagione 5: Sinfonia di Luminarie

Stagione 6: La pagina finale, seconda parte

Stagione 7: Storie della Mezzanotte

Grimm – Stagione 4, Episodio 7 “Il Grimm che rubò il Natale”

E’ l’episodio della Serie Grimm diffusa il 5 Dicembre 2014. La puntata inizia con l’indagine di Nick ed Hank che indagano su casi di sospetti rapimenti che avvengono puntualmente ogni tre anni. Durante le perlustrazioni, i giovani agenti troveranno un Totem in metallo, che sarà l’elemento che collegherà tutti i casi precedenti.

Nel frattempo Juliette, dopo aver assunto la pozione magica prodotta dalla madre del capitano Sean Renard, assumerà le sembianze della Hexenbiest Adalind col fine di riuscire a spezzare l’incantesimo precedentemente creato sul Grimm.

Se volete vedere altri Speciali di Natale della serie Grimm, vi segnaliamo i seguenti episodi:

Stagione 3: Il gemello di Babbo Natale

Stagione 5: Vigilia di Distruzione

Arrow – Stagione 1, Episodio 9 “Cena di Natale”

E’ l’episodio della Serie Arrow andata in onda il 12 Dicembre 2012. L’episodio comincia con la scoperta di Oliver sulla famiglia e sull’assenza di festeggiamenti Natalizi. Per recuperare il tempo perso, il giovane protagonista decide di organizzare una festa in grande coinvolgendo non solo la sua famiglia che cerca di convincere, ma anche gli amici e personaggi illustri di Star City.

E proprio durante la cena di famiglia che cominceranno i guai per il giustiziere, accusato di aver ucciso Adam Hant, un ricco criminale che mesi precedenti aveva truffato l’uomo in verde. Un Natale ricco di colpi di scena, dove nemmeno per la festività Oliver Queen potrà smettere di indossare i panni del giovane arciere, che dovrà impegnarsi per risolvere il caso e garantire la sicurezza degli abitanti della sua città.

Se volete vedere altri Speciali di Natale della serie Arrow, vi segnaliamo i seguenti episodi:

Stagione 2: Tre Fantasmi

Stagione 3: The Climb

Stagione 4: Acque torbide

Stagione 5: Conseguenze inaspettate

The Flash – Stagione 2, Episodio 9 “Ricatto di Natale”

Ricatto di Natale è il trentunesimo episodio di The Flash, andato in onda l’8 Dicembre 2015 in America e l’anno dopo in Italia. La storia comincia con l’arrivo del Natale e Iris che confessa a Barry dell’esistenza di suo fratello Wally.

Nel corso dell’episodio Barry si ritroverà a vestire i panni di Flash e a dover affrontare numerose difficoltà per salvare i cittadini di Central City dal pericolo di un imminente bomba. Nel corso della puntata ognuno dei protagonisti imparerà qualcosa di fondamentale, l’importanza del gruppo e dell’amicizia che li condurrà tutti insieme alla Cena di Natale.

Se volete trascorrere le festività a rivedere i personaggi preferiti in un’atmosfera Natalizia, vi suggeriamo i seguenti episodi: