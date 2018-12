Come guardare anime online legalmente

Internet è da considerarsi ormai non solo un’ottima fonte di notizie, ma anche uno strumento decisamente utile per seguire le proprie passioni. Se siete appassionati di scacchi, ma non avete qualcuno con cui giocare che sia al vostro livello, il web è pieno di siti in cui far pratica o sfidare un avversario. Se siete appassionati di sport, ben calcio e vi piace scommettere, ci sono vari siti a disposizione, tra cui ad esempio Unibet. Se vi piace il calcio, potete guardare le partite in diretta streaming. Se state leggendo la nostra pagina, però, si presuppone che almeno una delle vostre passioni siano i manga, e gli anime.



Guardare anime online

Come avviene per molte altre passioni, anche quella per i manga può essere soddisfatta da tutto quello che può offrire la rete. Negli ultimi anni è diventato evidente che in Italia fosse pressoché impossibile trovare un modo per poter guardare gli anime in contemporanea, o quasi, con il Giappone, senza dover seguire vie poco legali. Ma fortunatamente oggi questo problema si sta risolvendo, ed esistono diverse possibilità per poter seguire il vostro anime preferito senza rischiare di infrangere la legge. Vi propongo perciò diverse piattaforme che, gratuitamente, o a fronte di un piccolo pagamento, vi daranno modo di gustare tutti i vostri episodi preferiti.

Piattaforme a pagamento

Se siete disposti a pagare qualche euro, ci sono diverse soluzioni. La prima e quella che sta prendendo sempre più piede è Netflix. La piattaforma offre un mese gratuito, e in seguito, abbonamenti a partire da €7,99 al mese, che possono essere interrotti in qualunque momento. All’inizio, su Netflix erano presenti solo episodi di serie molto datate, ma ultimamente il palinsesto offerto si sta ampliando sempre più e sono stati aggiunti anche titoli recenti, tra i quali Castlevania, The Seven Deadly Sins, Lost Song e tanti altri. Uno dei lati positivi di Netflix è la possibilità di scegliere la lingua e gli eventuali sottotitoli, così come il fatto che la piattaforma stessa memorizza il punto in cui siete arrivati a guardare, non lasciandovi questa incombenza.

Crunchyroll è una piattaforma online che permette di sfogliare un immenso catalogo di anime tra cui scegliere cosa poter guardare in streaming. È perfetta per chi è soprattutto interessato alle ultime uscite, in quanto offre un database molto aggiornato. Il sito offre la possibilità di scegliere tra un abbonamento gratuito e uno Premium a pagamento, di cui si possono fare 14giorni gratuitamente. Gli utenti con account a pagamento non avranno pubblicità e potranno vedere i nuovi episodi in anteprima, a fronte di alcuni giorni di attesa per chi sceglie il profilo gratuito.

Play Yamato è un servizio offerto dalla Gazzetta dello Sport, completamente in italiano, e a pagamento. Il catalogo è abbastanza ampio, ma mancano molti titoli importanti. Dà però la possibilità di seguire gli episodi anche offline, e ha un canale YouTube su cui si possono vedere gratuitamente alcuni episodi.

Alternative gratuite

Un sito da tenere a mente, che propone anche app per dispositivi portatili, è sicuramente VVVVID, che in modo molto simile a Netflix offre manga, film e serie tv. Offre una scelta molto ampia, che viene aggiornata di giorno in giorno, con centinaia di titoli aggiunti ogni volta. L’accesso e la visione sono totalmente gratuiti, a fronte di una pubblicità da guardare prima della trasmissione dell’episodio. Titoli presenti su questa piattaforma sono My Hero Accademia, Vento Aureo, Mirai e tanti altri.

Popcorn tv è un’altra piattaforma streaming completamente gratuita ed italiana, che offre un catalogo meno ampio e dà però spazio ad anime meno recenti che vengono tralasciati dalle piattaforme più gettonate.

NicoNico è una piattaforma giapponese che offre video in molte lingue, tra cui l’italiano. Il database italiano non è ampissimo, ma in costante crescita, e per quanto la visione non sia a volte semplicissima, a causa degli ostacoli linguistici che il sito propone, la qualità degli episodi è molto elevata.