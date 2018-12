Netflix: I migliori Film Natalizi

L’inverno è alle porte, se volete trascorrere il periodo natalizio con film, serie tv e anime, allora siete nel posto giusto. In questo articolo vi illustreremo i migliori film natalizi in streaming su Netflix.

La programmazione Natalizia in Streaming su Netflix

Netflix contrariamente allo scorso anno, ha deciso di accontentare i suoi clienti fornendo un’ampia programmazione Natalizia, con streaming ricchi di contenuti adatti a tutte le età.

Il calendario di Natale



Racconta la storia della giovane fotografa Abby che riceve a Dicembre da suo nonno un Calendario dell’Avvento dai poteri magici. Ogni giorno scoprirà che il dono ricevuto è un indizio di quello che accadrà durante la giornata.

La giovane protagonista dovrà fare i conti con i propri sogni per ottenere il suo studio fotografico e scoprire il vero Amore. Un lieto fine assicurato! Abby è interpretata da Kat Graham, una delle protagoniste della serie fantasy The Vampire Diaries.

Nei panni di una principessa

Racconta la storia di Stacy, una pasticciera che dopo la rottura con il suo fidanzato, decide di iscriversi al concorso di alta pasticceria molto distante da Chicago insieme al suo migliore amico.

Lontana da casa, incontrerà la duchessa di Montenero lady Margaret, il cui compito è quello di eleggere il miglior pasticciere in occasione delle festività Natalizie. Prossima al matrimonio con il principe durante un incontro con Stacy, si accorgerà che sono quasi gemelle e le proporrà uno scambio per una settimana.

Colpi di scena e divertimento assicurato allieteranno il vostro romantico natale.

The Nightmare Before Christmas

E anche quest’anno non poteva mancare The Nightmare Before Christmas, un film animazione realizzato nel 1993 e diretto da Henry Selick. Jack Skeletron è il capo di Halloween, villaggio abitato da mostri. Piuttosto insoddisfatto ed annoiato della sua vita e di dover continuamente dover spaventare bambini, scopre per caso nel tronco di un albero l’entrata al regno di Babbo Natale.

Decide subito di mettere in atto un piano semplicissimo: rapire Babbo Natale e sostituirlo con se stesso per la consegna dei regali! Per fortuna a fianco di Jack ci sarà Sally, la bambola di pezza innamorata di lui da tempo, che lo aiuterà a risolvere tutti i guai che combinerà…

The Christmas Chronicles

The Christmas Chronicles è uno dei film in Streaming più belli inseriti su Netflix a Dicembre 2018. Kurt Russell veste i panni di un Babbo Natale divertente e originale. Due fratelli di nome Kate e Teddy Pierce, dovendo trascorrere da soli la serata di Natale si ritroveranno ad avere un ospite inaspettato, che li porterà in missione per la consegna dei regali.

Natale a 5 Stelle

Come gli anni precedenti non possono mancare i Cinepanettoni che renderanno le festività Natalizie allegri e divertenti. Disponibile dal 7 Dicembre, Natale a 5 Stelle è scritto da Enrico Vanzina e diretto da Marco Risi.

Racconta la storia di un premier Italiano che approfitta delle festività Natalizie per fare una visita ufficiale all’Ungheria. Il suo intento è quello di trascorrere del tempo con una giovane onorevole, anch’essa in viaggio con la delegazione.

I progetti dei due amanti subiranno delle variazioni quando troveranno un cadavere nella suite dell’Hotel dove alloggiano. Il Film è dedicato a Carlo Vanzina, scomparso il 7 Luglio 2018. Tra i vecchi titoli italiani in palinsesto: Natale da Chef, Il Peggior Natale della mia vita, Ogni maledetto Natale, Ma tu di che segno sei?

Un’eredità per Natale

Il Film racconta la storia di Ellen, una giovane figlia di un potente impresario che dovrà dimostrare di essere la degna erede dell’azienda di famiglia. Verrà sottoposta da suo padre ad una dura prova, recarsi in un lontano villaggio senza soldi né carte di credito per consegnare una lettera, che anno per anno il padre e il suo socio si scambiavano come promessa di un’amicizia duratura.

Senza quelle cose per lei fondamentali, riscoprirà i valori di amicizia e sostegno per il prossimo. Ellen è interpretata da Elyza Taylor, protagonista di una delle serie più viste nel 2018: The 100

Film – 48 Desideri di Natale



Racconta la storia di due elfi maldestri che durante il viaggio perdono le letterine per Babbo Natale. Per rimediare i due elfi si avventurano fuori il Polo Nord alla ricerca di tutti i desideri perduti. Film adatto ai bambini, dalla trama divertente e rilassante.

Insomma, Netflix ha pensato proprio a tutti per questo strepitoso periodo dell’anno, organizzando un palinsesto ricco di Film per ogni tipo di pubblico. Non mancheranno i classici di Natale come: Mamma ho perso l’aereo, Mamma ho riperso l’aereo mi sono smarrito a New York, Trolls Holiday, El Camino Christmas, Pottersville, Merry Kissmas, lo Spirito del Natale, Racconto di Natale di una DogSitter