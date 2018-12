Netflix annuncia l’arrivo di Ghost in the Shell per il 2020

Tramite un post su Twitter, Netflix ha annunciato la produzione per il 2020 dell’Anime Ghost in The Shell. La nuova serie si intitolerà Ghost in the Shell: Sac_2045, la direzione è affidata a Shinji Aramak (creatore di Applessed), e Kenji Kamiyama, noti per Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

Ghost in the Shell arriva su Netflix nel 2020

Durante il Comic-Con di San Diego, era già stata svelata l’arrivo di una nuova serie su Ghost in Shell, la quale potrebbe essere composta da 12 episodi. Soltanto lo scorso anno abbiamo assistito al live action basato sul Manga, interpretato da Scarlett Johansson, il quale purtroppo non ottenne il successo sperato.

La nuova serie che verrà trasmessa su Netflix sarà totalmente differente dall’adattamento americano. Ghost in the Shell nasce inizialmente come Manga, il successo ottenuto permise la realizzazione di Anime Film, Videogame e un Romanzo.

Narra la storia della Section 9, organizzazione antiterroristica che agisce in un futuristico Giappone, ambientata in un mondo cyberpunk del XXI secolo e segue le vicende dell’agente Motoko Kusanagi (sezione 9), specializzata nella lotta dei crimini tecnologici e informatici.

Di seguito un trailer dell’Anime originario del 1995