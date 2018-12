Doctor Who non avrà stagioni nel 2019

L’Undicesima stagione della celebre serie Doctor Who quest’anno trasmetterà l’episodio di fine anno direttamente a Capodanno invece che a Natale.

Doctor Who in Streaming a Capodanno con l’episodio di fine anno

Nell’undicesima stagione il Dottore questa volta è una donna interpretata da Jodie Whittaker. L’episodio che darà vita al finale della undicesima stagione è scritto da Chris Chibnall (creatore di Broadchurch) e in un’intervista ne spiega la trama:

Una nuova minaccia è pronta a muoversi per i secoli con lo scopo di annientare la terra. Il Dottore (Jodie Whittaker), Ryan (Tosin Cole), Graham (Bradley Walsh) e Yaz (Mandip Gill) dovranno unire le forze per contrastare il potenziale pericolo.

Con l’arrivo nella serie di un Dottore donna, assistiamo ad una stagione originale, la quale si concluderà quest’anno con una maratona di tutti gli speciali di Natale degli anni precedenti e l’episodio conclusivo a Capodanno.

Non è prevista una nuova serie per il 2019 a causa di un ritardo della produzione, le riprese inizieranno dal prossimo anno con la conferma di Jodie Whittaker nella dodicesima stagione che andrà in onda nel 2020.

Non vedo l’ora di ritornare sul set , è un ruolo davvero interessante. Un viaggio strepitoso fino ad ora a cui non sono pronta ancora a rinunciare.

Sono le parole della Whittaker durante un’intervista per l’Hollywood Reporter. Non ci resta che aspettare le festività per vedere in anteprima un finale ricco di colpi di scena! Di seguito, il trailer dell’Undicesima stagione