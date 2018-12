Netflix: Nuovi Anime per il 2019

A partire dal 2019, Netflix metterà a disposizione dei suoi utenti nuove serie animate, tra cui I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seya, Neon Genesis Evangelion e Ultraman.

Tutti gli Anime in Streaming dal 2019 su Netflix

Ultraman – Disponibile dal 1 Aprile 2019

Ultraman è una serie televisiva di fantascienza che debuttò nel lontano 1967, composta da 40 episodi e prodotta dalla Tsuburaya Production. La serie animata originale narra la storia di Ultraman e del leggendario Gigante di Luce, scomparso dopo aver affrontato gli alieni durante l’invasione della terra.

Molti anni dopo il figlio di Ultraman “Shinjro” scopre sia la sua identità che di possedere una speciale abilità che gli permetterà come suo padre di contrastare la minaccia aliena. La nuova serie debutterà su Netflix a partire dall’Aprile 2019.

Rilakkuma And Kaoru – Disponibile dal 19 Aprile 2019

Rilakkuma and Kaoru narra le vicende di una donna e dell’orsetto Rilakkuma. La serie animata è ispirata ai libri illustrati e pubblicati dalla società Aki Kondo tra il 2004 e 2010, questi ultimi ispirati al peluche prodotto nel 2003.

Il successo di Rilakkuma ha dato vita a videogiochi per Game Boy Advance, Playstation 2, Nintendo DS e Nintendo Wii. Attualmente è nella quinta posizione dei personaggi più popolari in Giappone.

7Seeds – Disponibile dal 19 Aprile 2019

Nasce come Manga nel Novembre 2001 ad opera di Yumi Tamura. Racconta la storia di cinque gruppi di giovani che combattono per la propria sopravvivenza in uno scenario post-apocallitico, dopo la caduta di un meteorite sulla Terra.

Neon Genesis Evangelion – Disponibile dalla Primavera 2019

Neo Genesis Evangelion è una serie animata che debuttò nella seconda metà degli anni 90. Racconta la storia di alcuni eroi adolescenti che emergono come combattenti per la difesa degli esseri umani. La loro missione è quella di pilotare dei Robot per combattere i nemici.

I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya – Disponibile dall’estate 2019



Saint Seiya racconta la storia di giovani Cavalieri, con l’armatura che ricorda le costellazioni zodiacali. I cavalieri e protettori della dea greca Atena, combattono per la salvezza del genere umano contro i dei dell’Olimpo.