Trono di Spade: Finale di stagione e spinoff

Il Trono di Spade si appresta al finale di stagione che andrà in onda nell’Aprile del 2019. L’ottava e ultima serie decreterà la fine dei giochi per tutti i personaggi, che hanno coinvolto con i loro intrighi e battaglie personali, milioni di spettatori non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo.

Il Trono di Spade: Nuovo spinoff sulla serie

Stando ad alcune interviste rilasciate da George R.R Martin, giungono voci quasi certe, sulla produzione di uno spin off, i cui lavori inizieranno al termine della serie “Il Trono di Spade”.

L’intenzione di George era inizialmente quella di creare una storia focalizzata sui personaggi secondari incontrarti nella serie, ma in attesa di approvazione da parte di HBO, è iniziata la produzione per uno spinoff ambientato molti secoli prima.

George ha dichiarato:

La serie narrerà i fatti accaduti migliaia di anni prima gli eventi della serie originale, raccontando il periodo che va dall’età d’oro degli Eroi alla loro ora più buia.

Tra gli attori presenti nel cast dello spin off dal titolo provvisorio “The Long Night”, vi sono Josh Whitehouse e Naomi Watts, anche se il loro ruolo non è ancora stato rivelato.

George R.R.Martin ha aggiunto:

Si tratta di un prequel. Nessuno degli attori del Trono di Spade sarà presente in questo spin off ambientato diecimila anni prima della guerra dei 7 Regni.

Ma questo è solo uno dei 5 progetti in cantiere dal team di George, già a lavoro su idee per altri spinoff tratti dalla serie il Trono di Spade. Di seguito la promo dell’Ottava Stagione, disponibile da Aprile 2019.