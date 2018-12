Braccio di Ferro arriva su Youtube con una nuova serie animata

Chi non è cresciuto con Popeye noto anche come Braccio di Ferro? Per festeggiare i 90 anni dalla creazione del personaggio, è stata rilasciata su Youtube gratuitamente una nuova serie animata.

Popeye festeggia 90 anni con una nuova serie animata

Nelle nuove avventure Braccio di Ferro dovrà vedersela con un Bruto sbarbato e prepotente al fianco della sua amata Olivia. Steven R Swartz, attuale CEO di Hearts Entertainment ha dichiarato:

Siamo entusiasti di portare Braccio di Ferro su Youtube, dando modo ala nuova generazione di ragazzi di conoscerlo. Il nuovo Braccio di Ferro è perfetto e sta diventando sempre più importante per i nostri progetti, la nuova generazione di spettatori lo apprezzerà.

Se siete cresciuti con Braccio di Ferro, ricorderete sicuramente gli episodi in bianco e nero fino ad arrivare a quelli a colori. La nuova serie propone uno stile più moderno e colorato privo di doppiaggio.

Braccio di ferro è un personaggio immaginario realizzato dallo statunitense Elzie Crisler Segar nel lontano 1929, apparso in fumetti, cartoni animati televisivi e cinematografici, videogiochi, live action e molte altre opere.

A seguire vi riportiamo uno degli episodi disponibili: