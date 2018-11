Luis e gli Alieni: Recensione, Screenshot e Trailer

Quest’oggi vogliamo distaccarci dai cofanetti delle serie animate per condividere con voi la nostra Recensione di un lungometraggio animato, si tratta di Luis e gli Alieni che ci è stato gentilmente offerto da Kochmedia in Bluray.

Luis e gli Alieni Recensione

Luis e gli Alieni narra la storia di un adolescente di 11 anni, bullizzato a scuola a causa dell’ossessione o dovremmo dire passione di suo padre nei confronti degli alieni.

Un giorno farà la conoscenza di Mog, Nag e Wabo, 3 alieni venuti sulla Terra per ordinare un tappetino rilassa muscoli, l’arrivo degli alieni sul pianeta porterà Luis ad affrontare equivoci e pasticci ma allo stesso tempo donerà all’adolescente degli amici.

7 gli anni richiesti per la realizzazione di Luis e gli Alieni, con la collaborazione di studi residenti in Germania, Lussemburgo e Danimarca. Il lungo periodo di sviluppo è servito per produrre e ritoccare il film per l’arrivo nelle sale cinematografiche quest’anno.

Giunto al cinema nel cuore dell’estate 2018, Luis e gli Alieni è ufficialmente disponibile in Bluray grazie a Kochmedia, la quale si è occupata della distribuzione dell’Home Video in Italia, visionabile anche in Streaming su Youtube.

Luis e gli Alieni nonostante presenti alcune mancanze date da una professionalità ben distante dagli studios Dreamwork e Pixar, riesce ad offrire una storia solida e divertente, coinvolgente ed originale, in grado di intrattenere lo spettatore per l’intera durata, strappando sorrisi e grosse risate.

Ottima la modellazione poligonale dei personaggi cosi come il doppiaggio, il quale si sposa alla perfezione con i protagonisti, eclatante seppure non eccelsa la realizzazione degli scenari, con la giusta illuminazione, nonostante alcuni di essi non siano generosi in dettagli.

Nonostante il budget limitato a disposizione, l’opera propone una colonna sonora di tutto rispetto, con una longevità sulla norma, considerando che ci troviamo di fronte un lungometraggio animato.

Il Bluray presenta sia l’audio che i sottotitoli in italiano o inglesi con la possibilità di selezionare le scene o visionare il Trailer del film, purtroppo non include extra come il dietro le quinte o contenuti aggiuntivi.

Trama

Luis è un dodicenne timido e introverso, spesso bullizzato dai compagni. Suo padre, l’ufologo Armin Sonntag, non gli dedica molto tempo, intento com’è a scrutare il cielo alla ricerca di vita extraterrestre. Anche il Preside della scuola si accorge della situazione familiare di Luis e decide di mandarlo nell’Istituto gestito dalla severa e inquietante Signorina Sodiker. Tutto cambia però quando dallo spazio 2 golfi Alieni (Mog, Nog e Wabo), intercettano una televendita terrestre dell’imperdibile materassino massaggiante Nubbi dubbi. Ne vogliono uno a tutti i costi! Partono, così alla volta della terra, schiantandosi nei pressi della casa di Luis dopo una manovra maldestra.

Luis e gli Alieni Trailer ufficiale