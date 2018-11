Planet Robot Danguard: La raccolta Completa in DVD di Kochmedia

Quest’oggi torniamo a parlare di Anime che hanno fatto la storia del settore, proponendovi la nostra Recensione del cofanetto completo in DVD di Planet Robot Danguard, che ci è stato gentilmente offerto da Kochmedia.

Danguard è una serie animata di genere mecha ideata da Leiji Matsumoto con la collaborazione di Dan Kobayashi, prodotta dalla Toei Animation. La serie è composta da 56 episodi e fu realizzata nel lontano 1977.

Le musiche furono curate da Shunsuke Kikuchi mentre la caratterizzazione da Shingo Araki. Dalla serie nacque anche un Manga pubblicato in 2 volumi e 2 cortometraggi cinematografici, questi ultimi debuttati in Giappone negli anni 1977 e 1978.

L‘Anime è giunto in italia nel 1978 e fu inizialmente trasmesso su reti private, dopo di che approdo su Italia uno, mentre la pubblicazione del Manga fu affidata a Panini Comics lo stesso anno.

Purtroppo l’edizione Home Video ebbe una storia abbastanza travagliata, in quanto i primi 10 episodi furono pubblicati in 2 VHS dalla Granata Press, la quale a causa del fallimento dell’azienda non prosegui la pubblicazione, la licenza fu dunque presa da Dynamic Italia che pubblico una VHS contenenti gli episodi da 11 a 18 per poi fermarsi, a concludere la pubblicazione fu Esplosion Video con un totale di 11 VHS.

Yamato Video nel 2016 pubblico una prima edizione in DVD ed oggi grazie a Kochmedia possiamo godere di un cofanetto completo contenente tutti gli episodi, le sigle e naturalmente il libretto cartaceo.

Come per i precedenti cofanetti, anche Danguard vanta di ben 10 DVD contenenti gli episodi in lingua italiana e giapponese con la possibilità di attivare i sottotitoli e vedere la sigla originale, oltre un libretto che riporta i disegni preparatori dei personaggi, le biografie e le sinossi dei vari episodi.

Trama

La Terra è oramai ridotta al limite della sopravvivenza per colpa dell’uomo che l’ha resa pressochè sterile sfruttando fino all’ultimo tutte le risorse che il pianeta stesso offriva, e soltanto la colonizzazione del fantomatico decimo pianeta del sistema solare, con la sua natura incontaminata, può risollevare le sorti dell’umanità. Milioni di persone ripongono le loro speranze su quel pianeta e così il dottor Galax, direttore della base terrestre Yasdam, insieme agli scienziati di tutto il mondo sviluppata un progetto per iniziare la colonizzazione del pianeta: Il Progetto Prometeo. Tale progetto prevede la costruzione di un razzo spaziale che permetterà agli esseri umani di mettere piede sul Decimo Pianeta.

Concludiamo con le solite curiosità:

Realizzato dallo stesso autore di Capitan Harlock e Galaxy Express 999, il maestro Leiji Matsumoto

Musiche composte da Shunsuke Kikuchi

Direzione affidata a Tomoharu Katsumata

Prodotto dalla Toei Animation e distribuito da Kochmedia

Sicuramente conoscerete Danguard grazie all’universo Tatsunoko da cui deriva anche un celebre picchiaduro.