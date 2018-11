Ufo Robot Goldrake: Il primo cofanetto in Bluray di Kochmedia

Chi non è cresciuto con il celebre Ufo Robot Goldrake? Grazie a Kochmedia è possibile rivivere uno dei classici robottoni degli anni 70 su Bluray. La serie completa è suddivisa in 3 cofanetti, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione del primo, i successivi arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Ufo Robot Goldrake vola in Bluray con il primo cofanetto

Ufo Robot Goldrake è una serie animata prodotta dalla Toei Animation tra il 1975 e 1977, basata sul manga di Gō Nagai. In ITALIA arrivò qualche anno più tardi, ottenendo il successo sperato e meritato, sopratutto grazie anche alla commercializzazione dei singoli.

L’anime fu trasmesso inizialmente sulla RAI nel lontano 4 Aprile del 1978 in prima serata, successivamente giunse anche su emittenti televisive differenti. La programmazione televisiva venne suddivisa in 3 blocchi: 4 Aprile – 6 Maggio 1978 per un totale di 24 episodi, 12 dicembre 1978 – 12 gennaio 1979 con 25 episodi e dall’11 dicembre 1979 al 6 gennaio 1980 con ulteriori 22 episodi.

Purtroppo però dei 74 episodi prodotti ne furono doppiati 71, escludendo gli episodi 15,59 e 71. Il successo ottenuto dalla serie permise la produzione di videocassette, DVD e di recente i cofanetti in Bluray, con la rimasterizzazione sia in audio che video di tutti gli episodi della serie.

Il primo cofanetto di 3 è suddiviso in 4 Bluray, contenenti 7 episodi ciascuno per un totale dunque di 28 episodi, con la possibilità di riprodurli sia con audio masterizzato che originale, abilitando inoltre i sottotitoli nel caso in cui si opti per la lingua giapponese.

Come per le altre serie animate che abbiamo avuto modo di recensire mesi addietro, anche Ufo Robot Goldrake vanta un volumetto cartaceo contenente bozzetti, sinossi degli episodi e curiosità sui vari personaggi della serie.

Il tutto racchiuso in una custodia Bluray voluminosa, contenente tutti i dischi e il libretto menzionato.

Trama

Alcor, ex pilota del robot Mazinger Z, torna in Giappone dopo un lungo soggiorno negli Stati Uniti, dove è divenuto esperto in ufologia ed ha costruito un prototipo di disco volante, il TFO. Qui conosce il Dottor Procton, direttore del Centro Ricerche Spaziali, e suo figlio Acatrus, che si rivela essere in realtà Duke Fleed, alieno della stella Fleed, fuggito a bordo del potente disco robot Goldrake a causa dell’invasione delle bellicose armate del pianeta Vega. All’improvviso una flotta di dischi volanti veghiani attacca la Terra: Goldrake entra in azione!

Il cofanetto in Bluray contiene un episodio inedito in TV, realizzato per l’occasione. Concludiamo con alcune curiosità: