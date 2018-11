Pikachu parla in italiano nel nuovo Trailer di Detective Pikachu

Il primo live action su Detective Pikachu è realtà. Se siete curiosi di conoscere la voce italiana del celebre Pokèmon, allora non vi resta che guardare il Trailer ufficiale che potete trovare a fine articolo.

Detective Pikachu porta il celebre Pokèmon a risolvere misteriosi casi piuttosto che lottare con il suo allenatore. La storia inizia con la misteriosa scomparsa di Harry Goodman, ad aiutare nelle indagini vi è il Detective Pikachu, con la collaborazione di Tim, l’unico in grado di comunicare con i Pokèmon.

In una metropoli popolata da luci al neon, Pokèmon e umani convivo pacificamente, fino a quando degli scioccanti avvenimenti mettono a repentaglio la coesistenza tra i due mondi, minacciando l’intero universo.

Numerosi i Pokèmon coinvolti nella pellicola cinematografica, tra cui Charizard, Mewtwo, Pikachu, Gengar, Glalie e Aipom. Il regista Rob Letterman ha dichiarato:

Si tratta di una storia fantastica ed emozionante, il primo live action tratto dal franchise. The Pokèmon Company ha realizzato molto in questi anni e me ne sono innamorato fin da subito. I fan del franchise troveranno i loro elementi preferiti all’interno del film.

Abbiamo persone che hanno lavorato alla saga Marvel “I Guardiani della Galassia” e opere come Il libro della giungla e Animali Fantastici, tecnicamente gli effetti visivi sono stati realizzati per offrire maggiore realismo.

Il protagonista naturalmente è Pikachu, abbiamo avuto modo di lavorare a stretto contatto con Pokèmon Company e Game Freak, per applicare gli effetti visivi migliori e una trama convincente.