Woody parla in italiano nel nuovo Trailer di Toy Story 4

Ci siamo, il sogno di vedere un Toy Story 4 si realizzerà a partire dalla prossima estate, quando le pellicola cinematografica debutterà sul grande schermo, purtroppo senza il doppiaggio del defunto Fabrizio Frizzi (voce italiana di Woody). Scopriamo insieme quale è il nuovo timbro vocale assegnato al cowboy dei giocattoli per eccellenza.

Josh Cooley (direttore di Toy Story 4) ha dichiarato:

Woody è sempre stato ottimista riguardo il suo posto nel mondo e la priorità di prendersi cura del suo padrone, che sia Andy o Bonnie, ma quando Bonnie aggiungerà Forky alla sua collezione, questi mostrerà al cowboy quanto è grande il mondo per un giocattolo.

Molti hanno pensato che Toy Story 3 fosse la fine, e in effetti la storia tra Woody e Andy si è conclusa, come nella vita ogni fine ha un nuovo inizio. Woody ora è in una nuova casa e con nuovi giocattoli, un nuovo bambino da intrattenere e qualcosa che non avevamo mai visto prima.

Il mondo di Toy Story è concepito sull’idea che tutto nel mondo ha uno scopo, e quello di un giocattolo è essere sempre presente per il suo bambino. Forky è un giocattolo che Bonnie ha realizzato con una posata usa e getta ed è in crisi, vuole realizzare il suo scopo come posata anche se è destinato ad essere un giocattolo.