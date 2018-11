Il film di Super Mario è in sviluppo presso Illumination con la supervisione di Miyamoto

Quando fu annunciata la produzione del film di Super Mario Bros, la prima grande preoccupazione era ed è quella di ritrovarsi una delusione come il film degli anni 90. Quest’oggi ci giunge notizia non solo che il film è in fase di sviluppo presso Illumination, studio che si è occupato di Cattivissimo Me, ma è sotto la supervisione di Shigeru Miyamoto.

Nuovi dettagli sul film di Super Mario Bros

Chris Maledandri, fondatore di Illumination ha dichiarato:

Mi piace il fatto che il primo film non sia stato fatto bene, questo perchè possiamo lavorare sodo per offrire qualcosa di meglio piuttosto che un altro film di un qualcosa che è già stato fatto bene. Siamo a stretto contatto con Shigeru Miyamoto che si sta occupando di supervisionare il film, raramente un creatore originale viene aggiornato sui contenuti che si fanno. Ad Hollywood spesso commettiamo l’errore di credere di sapere di più rispetto al creatore stesso. Fare un film su Super Mario Bros è una grande sfida, siamo consapevoli di quanti siano cresciuti con il celebre personaggio. Vogliamo creare qualcosa che dia il giusto tributo e soddisfi le diverse generazioni di giocatori.

Salvo imprevisti il film arriverà nelle sale cinematografiche entro il 2022. Non ci resta che attendere.