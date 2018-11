Shrek e il Gatto con gli Stivali torneranno al Cinema con i reboot

Dopo aver concluso la saga nel 2010 con Shrek e vissero felici e contenti, Dreamworks ha annunciato di voler riportare alla luce la serie e quella del Gatto con gli Stivali attraverso un reboot, che debutterà nelle sale a tempo debito.

Shrek e il Gatto con gli Stivali: Si riparte da zero con la serie

Dimenticatevi la storia d’amore con Fiona o le disavventure con Ciucchino, Chris Meledandri e il team Illumnation Entertainment, hanno deciso di riavviare la serie Shrek, per tanto non vedremo uno Shrek 5 ma un nuovo capitolo che darà il via ad una saga inedita.

Con Vissero Felici e Contenti si è conclusa definitivamente la saga, non c’è altro da raccontare. Chris ha dichiarato:

Prima di riportare Shrek al Cinema, bisogna trovare una storia che sia davvero significativa.

Morale della favola? L’idea di realizzare un nuovo Shrek c’è, ma probabilmente dovremo attendere diversi anni prima di rivederlo sul grande schermo. Cosa ne pensate? Siete favorevoli o contrari al reboot (riavvio della serie)?

Lo stesso discorso naturalmente vige per il Gatto con gli Stivali, il quale a differenza di Shrek, vanta un solo titolo ed una serie ad Episodi.