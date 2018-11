Hero Mask: La nuova Serie Animata in esclusiva NETFLIX

Una nuova serie animata è in arrivo su NETFLIX come esclusiva, si tratta di Hero Mask, realizzata dallo studio Pierrot, compagnia nota per aver portato in TV Anime come Naruto, Bleach e Tokyo Ghoul.

Hero Mask debutta su Netflix a Dicembre

Hero Mask è una nuova serie composta da 15 episodi e rivolta a tutti gli appassionati di giallo e azione. La trama ruota attorno al detective James Blood, il quale si ritroverà ad indagare su dei macabri incidenti, una misteriosa maschera e un individuo che non dovrebbe esistere.

A lavorare alla serie vi sono:

Hiroyasu Aoki (X-Men, Hunter x Hunter 2011) che si occupa della supervisione

Lo studio Pierrot (Lamù, Creamy Mami, Orange Road) alla sceneggiatura

Takahisa Katagiri (Blood-C e FLCL Progressive) che si occupa del design dei personaggi

Hisaki Kato (Thermae Romae) per la colonna sonora

I doppiatori invece sono:

Yasuyuki Kase (James Blood)

Yuko Kaida (Sarah Sinclair)

Junpei Morita (Lennox Gallagher)

Kentaro Takano (Edmond Chandler)

Kouki Uchiyama (Harry Creighton).

Il lancio è previsto per il 3 Dicembre 2018, a seguire il Trailer: