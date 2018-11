Trider G7 e Zambot 3: I DVD arrivano in Edicola

Arrivano in edicola 2 nuove serie animate in DVD, ci stiamo riferendo a Trider G7 e Zambot 3, rivolte a tutti gli appassionati dei robottoni di Sunrise.

In Edicola con G7 e Zambot 3 in DVD

La prima uscita a cadenza settimanale sarà disponibile a partire dal 14 Novembre, e prevederà 16 DVD complessivi di cui 10 per Trider G7 (50 episodi) e 6 per Zambot 3 (26 episodi), venduti al prezzo di 9,99 euro ciascuno.

Trider G7

La Takeo General Company, una compagnia che si occupa di viaggi e missioni nello spazio, riceve un prestigioso incarico dall’ufficio del dipartimento nazionale della difesa spaziale: neutralizzare un gigantesco robot che intende distruggere gli stabilimenti terrestri su Marte e la stazione orbitante che pattuglia la zona. Gli impiegati della Takeo (il principale Watta, un ragazzino che va ancora a scuola, il direttore amministrativo Kakikohji, la segretaria Ikue, il capufficio Kinoshita e il meccanico Atsui) si mettono subito in moto e decollano con il Trider G7, la loro nave spaziale che può anche diventare robot da combattimento.

Giunti sul posto, Watta, superando le paure e i dubbi del caso, si getta contro il robot nemico con il Trider G7 (ovviamente nella versione robot da combattimento) e lo distrugge. Yall e Ondron, i responsabili dell’attacco alla stazione orbitante, meditano vendetta.

Un altro cavallo di battaglia della Sunrise, la mitica azienda giapponese che con questa serie rinnovò il successo del genere robotico, anche grazie ad innovazioni quali le espressioni facciali dei robot e la comicità.

Zambot 3

A bordo dello Zambot Ace, Kappei, discendente dell’antica stirpe aliena dei Jin, giunta sulla terra dal pianeta Biar, si batte contro i Mecha Burst delle armate Gaizok, aiutato dai cugini Uchuta e Keiko. Ma gli attacchi del crudele Butcher si fanno sempre più violenti e incalzanti.

È necessario che le astronavi dei tre ragazzi si uniscano in un unico, potente robot, l’invincibile Zambot 3! Ma a osteggiare Kappei non ci sono solo i Mecha Burst: i terrestri iniziano infatti a meditare la cacciata dei Jin, ritenendoli responsabili degli attacchi dei Gaizok al loro pianeta. Un dramma di grande intensità per un grande classico dell’animazione giapponese, opera dei geniali Yoshiyuki Tomino e Yoshikazu Yasuhiko, autori del mitico Gundam.