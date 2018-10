I Simpson: Addio al personaggio di Apu

Ricordate l’episodio dei Simpsons dove Apu rischiava di tornare in patria a causa di problemi con il permesso di soggiorno? A quanto pare questa volta nemmeno un’esame negli USA lo salverà dalla cancellazione nella serie I Simpsons.

Tempo fa alcuni indiani si offesero dalla caratterizzazione del personaggio Apu, presente nei Simpsons da sempre, al punto tale da portare gli autori a cancellarlo definitivamente dallo show.

Il produttore Aki Shankar ha affermato:

Sono in contatto con alcune fonti vicine alla produzione dei Simpsons, pare che il personaggio di Apu verrà presto cancellato dallo show, a causa delle controversie legate all’eccessiva estremizzazione.

Negli ultimi anni il personaggio è stato accusato di razzismo, per questo motivo se non viene rappresentato in modo da non danneggiare l’immagine degli indiani che vivono in America, non c’è futuro per Apu nei Simpsons.

Da quello che so hanno provato a cambiare il suo carattere e la sua persona, ma senza successo, per tanto credo che la rimozione avverrà in maniera definitiva e inevitabile.