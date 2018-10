Disincanto rinnovato fino al 2021 su Netflix

Ottime notizie per Disincanto, la nuova serie animata firmata Matt Groening, quest’oggi Netflix ha ufficialmente annunciato il rinnovo della serie fino al 2021 con nuovi episodi in arrivo.

Nuovi episodi per Disincanto

Netflix annuncia 30 nuovi episodi in arrivo per Disincanto, suddivisi in 3 serie da 10 ciascuno, previste per il 2019, 2020 e 2021. Per tale occasione viene dunque comunicato che la serie si rinnoverà per ulteriori 3 anni sulla celebre piattaforma.

Matt Groening ha dichiarato:

Siamo entusiasti di continuare questo epico viaggio su Netflix, restate sintonizzati, la suspence e ci saranno incredibili colpi di scena per i protagonisti della serie.

La prima stagione conta 10 episodi ed è disponibile su Netflix da Agosto, la seconda arriverà nel 2019 e le successive nel 2020 e 2021. Disincanto porta il pubblico nel regno medioevale di Dreamland, e narra le disavventure della principessa ubriacona Bean, del compagno Elfo e il suo demone personale Luci.

A seguire il video dell’annuncio: