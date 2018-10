Koch Media: Le uscite Home Video di Novembre 2018

NON APRITE QUELLA PORTA

GENERE: Horror

FORMATO: DVD, Blu-Ray + 4k

DATA D’USCITA: 22/11/2018

A Newton, nel Texas, qualcuno ha profanato alcune tombe, amputando gli arti e la testa ai cadaveri. Le autorità sono allertate, ma sembrano incapaci di venirne a capo. Nel frattempo, un gruppo di giovani decide di trascorrere il weekend in quella regione a bordo di un furgoncino. Rimasti a corto di benzina, i ragazzi e le ragazze raggiungono separatamente una casa abitata da una famiglia di macellai il cui pater familias, però, ha tutta l’intenzione di alimentare il proprio mattatoio con i loro corpi…

Nuovo appuntamento con Midnight Classics

Il capolavoro di Hooper per la prima volta in 4k

Oltre 4 ore di contenuti extra esclusivi

UFO ROBOT GOLDRAKE

GENERE: Anime

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 22/11/2018

In seguito all’invasione del suo pianeta natale da parte delle truppe di Re Vega, il principe Duke Fleed si vede costretto a fuggire sulla Terra a bordo del suo robot spaziale Goldrake. Spaesato e ferito, Duke Fleed viene accolto dal dottor Procton, il direttore dell’istituto di ricerche Spaziali. Oltre a curarlo lo spaccia anche per suo figlio Actarus. Nel frattempo passano 8 anni e Re Vega arriva ad invadere anche la Terra. Actarus torna quindi a bordo del suo fedelissimo Goldrake e insieme allo storico pilota del Mazinga Z Koji Kabuto, inizia una lotta feroce contro gli invasori.

Per la prima volta in Blu-Ray in occasione del 40° Anniversario del franchise

L’anime mecha più amato di sempre

HEREDITARY – LE RADICI DEL MALE

GENERE: Horror

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 08/11/2018

Quando l’anziana Ellen muore, i suoi familiari cominciano lentamente a scoprire una serie di segreti oscuri e terrificanti sulla loro famiglia che li obbligherà ad affrontare il tragico destino che sembrano aver ereditato.

Un successo al cinema, con un cast d’eccezione (Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro)

Definito dalla critica come ‘L’Esorcista di questa generazione’

Un film sulla famiglia e sul terrore in un contesto in cui non si ha potere

LUIS E GLI ALIENI

GENERE: Animazione

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 08/11/2018

Il dodicenne Luis è spesso solo. Non ha amici e suo padre, l’ufologo Arnold Sunday, non ha molto tempo da dedicargli, ossessionato com’è dall’idea di dimostrare l’esistenza di

una forma di vita intelligente nello spazio. La situazione però cambia quando tre goffi alieni si presentano in seguito a un incidente al cospetto del ragazzino. Facendo amicizia con i tre e nascondendoli al padre, Luis li aiuterà a ritrovare la via di casa mentre gli alieni lo salveranno dal collegio.

Una straordinaria avventura per tutta la famiglia trainata da 3 simpatici personaggi che strizzano l’occhio a Minions e Monsters&Co.

Una storia di formazione alla scoperta delle proprie qualità e della ricchezza che deriva da nuove amicizie e culture differenti

PJ MASKS – ARRIVA IL NATALE!

GENERE: Animazione

FORMATO: DVD

DATA D’USCITA: 08/11/2018

Lunetta sta rubando tutti i regali di Natale dal camino, se Geco riuscirà a toglierle il Luna Board le impedirà di rovinare il Natale. Romeo intanto sta trasformando la città in un’enorme pista di pattinaggio che solo lui potrà percorrere. Riusciranno i PJ Masks a fermarlo?

La licenza kids più forte del mercato, con oltre 100 licenziatari attivi

Il regalo di Natale perfetto per i più piccoli

Nuovi episodi a tema natalizio

VERY GOOD GIRLS

GENERE: Commedia, Romantico

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 08/11/2018

Le migliori amiche Lily e Gerri, tornate a New York per l’estate, fanno un patto per perdere la loro verginità prima di partire per il college. Ma entrambe s’innamorano dello stesso fascinoso artista, David, e quando Lily inizia a vederlo in segreto la loro lunga amicizia viene messa a dura prova.

PLANET ROBOT DANGUARD

GENERE: Animazione

FORMATO: DVD

DATA D’USCITA: 22/11/2018

Il gruppo di ricerca del dottor Oedo vuole raggiungere il decimo pianeta del sistema solare, Prometeo, allo scopo di sfruttarne le risorse naturali e garantire un futuro all’umanità. Prometeo è però anche nelle mire di Doppler, un ricco e malvagio scienziato a capo di un’organizzazione paramilitare che ha deciso di fare del decimo pianeta la patria di una nuova razza di eletti. I mostri meccanici di Doppler si scontreranno con il prode robot Danguard.

IL TULIPANO NERO – LA STELLA DELLA SENNA

GENERE: Animazione

FORMATO: DVD

DATA D’USCITA: 22/11/2018

Simone è una ragazza i cui genitori adottivi sono stati uccisi per motivi misteriosi e che deve lottare per svelare le proprie origini e difendere gli innocenti. Una maschera rossa le copre il volto e un fiore rosso è il segno del suo passaggio: Simone è la ‘Stella della Senna’, l’eroina di Parigi all’alba di una nuova era.