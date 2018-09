Koch Media: Le novità Home Video di Ottobre 2018

Ottobre è alle porte e con esso anche le nuove uscite Home Video di Koch Media, tra cui la saga completa di Kenshiro e il film La leggenda di Hokuto. A seguire tutti i dettagli sulle nuove uscite in DVD e Bluray.

Tutte le uscite Koch Media Home Video di Ottobre 2018

KEN IL GUERRIERO – LA SERIE (Parte 1 e 2)

GENERE: Anime

FORMATO: DVD

DATA D’USCITA: 25/10/2018

La storia narra le gesta di Ken, il 64° successore della scuola di arti marziali “Divina Scuola di Hokuto” che si contrappone a quella di “Nanto”, altrettanto antica e letale. Tutt’intorno un mondo devastato dalla guerra nucleare, dove la storia si è involuta in un oscuro medioevo in cui vige assoluta la legge del più forte.

Distrutte le città, gli uomini vivono in villaggi che sono però preda di continui assalti da parte di bande criminali. È inevitabile che a sopravvivere in questo contesto siano solo uomini eccezionali, dotati sia di forza fisica che spirituale, i quali si trovano a dover scegliere se usare queste doti al servizio dei più deboli oppure per dominarli. Ken fa parte della prima categoria, anche se, almeno all’inizio della vicenda, non per sua volontà. Il suo errare per il mondo ha, infatti, il solo scopo di ritrovare Julia, la donna da lui amata, rapita da Shin, appartenente alla rivale Scuola di Nanto..

L’anime più famoso in Italia alla fine degli anni ’80

Ambientazione e grafica in stile Mad Max

KEN IL GUERRIERO – LA LEGGENDA DI HOKUTO (IL FILM)

GENERE: Anime

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 25/10/2018

In un mondo devastato e inaridito dalle guerre nucleari, Kenshiro combatte per difendere chi si trova in difficoltà, grazie alle tecniche di combattimento della Divina scuola di Hokuto, di cui ne è l’erede. • Il progetto che lancia la nuova etichetta di genere “Anime Factory”

Dopo l’uscita cinematografica di settembre La Leggenda di Hokuto arriva in DVD e Blu-Ray

IL RITORNO DEI MORTI VIVENTI

GENERE: Horror

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 11/10/2018

A Louisville, piccolo centro della provincia americana, vengono custoditi in un deposito alcuni strani bidoni. Contengono quanto resta degli zombie che vent’anni prima avevano causato tante vittime e che sono stati tenuti lì per essere studiati. Due ragazzi inavvertitamente distruggono i bidoni e liberano i mostri che iniziano a mietere vittime. L’esercito sgancia una bomba atomica nella zona per circoscrivere il fenomeno, ma forse non basterà…

Un’edizione lussuosa con mediabook 3 dischi

Un cult imperdibile dallo sceneggiatore di “Alien” e “Atto di Forza”

SPOSAMI, STUPIDO!

GENERE: Commedia

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 11/10/2018

Una sveglia che non suona può far perdere un visto: è così che Yassine, da poco trasferitosi dal Marocco a Parigi per diventare architetto, si addormenta da studente modello e si risveglia da

immigrato illegale in Francia. Dopo aver tentato l’impossibile resta un’unica soluzione: sposare il suo migliore amico. Ma proprio quando il giovane crede di aver risolto tutti i suoi guai, un ispettore tenace decide di indagare sulla coppia per verificare che non si tratti di un matrimonio truffa…

Il gioco dei cliché affronta tematiche importanti

Divertente commedia degli equivoci ad alto ritmo narrativo

Tarek Boudali e Philippe Lacheau, coppia comica più amata in Francia

TITO E GLI ALIENI

GENERE: Commedia, Sci-Fi

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 25/10/2018

Il Professore (Valerio Mastandrea), da quando ha perso la moglie, vive isolato dal mondo nel deserto del Nevada accanto all’Area 51. Dovrebbe lavorare ad un progetto segreto per il governo degli Stati Uniti, ma in realtà passa le sue giornate su un divano ad ascoltare il suono dello Spazio. Il suo solo contatto con il mondo è Stella, una ragazza che organizza matrimoni per i turisti a caccia di alieni. Un giorno gli arriva un messaggio da Napoli: suo fratello sta morendo e gli affida i suoi figli. Anita 16 anni e Tito 7, arrivano aspettandosi Las Vegas e invece si ritrovano in mezzo al nulla, nelle mani di uno zio squinternato, in un luogo strano e misterioso dove si dice che vivano gli alieni…

Film italiano sorprendente che richiama Kubrick e Spielberg

Amato dalla critica e distribuito al cinema da Lucky Red

COSA DIRA’ LA GENTE

GENERE: Drammatico

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 11/10/2018

La sedicenne Nisha vive una doppia vita. A casa, in famiglia, è la perfetta figlia pachistana, ma quando esce con gli amici è una normale adolescente norvegese. Quando però il padre sorprende Nisha in intimità col suo ragazzo, i due mondi della ragazza entrano violentemente in collisione: i suoi stessi genitori la rapiscono per portarla a casa di alcuni parenti in Pakistan. Lì, in un Paese in cui non è mai stata prima, Nisha è costretta ad adattarsi alla cultura di suo padre e di sua madre.

Un successo al Toronto International Film Festival

Un coming-of-age che affronta il tema dell’emancipazione femminile

DEVIL LADY

GENERE: ANIME

FORMATO: DVD

DATA D’USCITA: 25/10/2018

Jun Fudo è un’insegnante giapponese, ex campionessa olimpionica di nuoto; suo malgrado dotata di uno spaventoso segreto: può trasformarsi in una mostruosa eroina chiamata Devil Lady. A coordinare le sue operazioni c’è l’enigmatica Ran Asuka, direttrice dell’organizzazione paramilitare segreta Human Alliance. Compito dell’organizzazione è combattere i Devil Beast, delle mostruose creature che si risvegliano spontaneamente all’interno dei corpi di alcuni esseri umani, che però a differenza di Jun, perdono il controllo di sé

EXCISION

GENERE: Horror

FORMATO: DVD, Blu-ray

DATA D’USCITA: 25/10/2018

La vita fa schifo quando hai diciassette anni. L’alienata adolescente Pauline è alle prese con le pressioni per riuscire ad ambientarsi al liceo, piacere ai suoi genitori e ha un ardente desiderio di perdere la verginità. Con una grottesca curiosità per il lato più oscuro della vita, Pauline è considerata un reietto della società da tutti quelli che la circondano. Attratta dalla carne, si ritira nelle sue fantasie e nelle proprie speranze per diventare un grande chirurgo… se non diventerà prima pazza.

GERMAN ANGST

GENERE: Horror

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 25/10/2018

Tre diversi racconti si susseguono sullo sfondo delle vecchie immagini delle più paurose architetture di Berlino. Nel primo, una giovane ragazza che vive con il suo porcellino d’India in

uno squallido appartamento non è da sola in casa: nella sua stanza da letto vi è un uomo legato e imbavagliato. Nel secondo, una giovane coppia di sordomuti viene attaccata da un gruppo di teppisti ma è in possesso di un misterioso talismano che potrebbe essere loro d’aiuto. Nel terzo, un uomo si imbatte in un sex club clandestino, che promette l’esperienza sessuale definitiva grazie all’uso di una leggendaria pianta

THE BRITS ARE COMING – LA TRUFFA E’ SERVITA

GENERE: COMMEDIA, AZIONE

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 11/10/2018

Nel tentativo di evitare di pagare un debito di gioco a un noto mafioso in Inghilterra, una coppia sale su un aereo per Los Angeles e progetta un furto di gioielli.

HOOLIGANS – SOTTO COPERTURA

GENERE: AZIONE

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 11/10/2018

Danny Harvey ha trascorso gran parte della sua vita tra le fila degli hooligan fino a quando ha voltato le spalle alla violenza e si è allontanato da Londra. Costretto a rientrare in città quando

il fratello minore Joey viene ucciso, Danny viene convinto dal vecchio amico e detective Victor Davis, a intrufolarsi in incognito nel mondo delle tifoserie estremiste, scoprendo come tutto

sia diventato più sofisticato e pericoloso di prima. Messo faccia a faccia con chi gli ha ucciso il fratello e con i suoi demoni, Danny non si fermerà di fronte a nulla fino a quando non avrà

ottenuto vendetta