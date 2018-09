Kenshiro compie 35 anni, UCIS CINEMAS lo festeggia con la locandina esclusiva per gli spettatori

UCI Cinemas si unisce a Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media, e a Yamato Video nella celebrazione del 35° anniversario della nascita del mito Kenshiro in qualità di partner d’eccezione del concorso “Vinci con Ken il guerriero.

Kenshiro conquista i Cinema per il 35° anniversario

In occasione dell’uscita al cinema di Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto (25 e 26 settembre), UCI Cinemas dà la possibilità al suo pubblico di partecipare al grande concorso che vuole celebrare il ritorno della leggenda che ha segnato l’infanzia di intere generazioni.

Partecipare (dal 1° agosto al 26 settembre) è molto semplice. Chiunque acquisti (in prevendita o nei giorni di uscita) un biglietto per la visione del film Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto nei 50 UCI Cinemas di tutta Italia, riceverà l’esclusiva locandina “Limited Edition” del film direttamente in cassa.

In caso di prevendita bisognerà presentarsi in cassa, nei 2 giorni di uscita del film (il 25 e il 26 settembre), con la ricevuta dell’acquisto effettuato in precedenza. Le prevendite per acquistare i biglietti per la visione di Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto nei cinema UCI Cinemas sono aperte.

Conservando il biglietto del cinema sarà, poi, possibile recarsi, dal 2 al 14 ottobre, presso gli oltre 360 GameStop Store di tutta Italia per avere uno sconto di 10 euro sull’acquisto del videogioco Fist of the North Star: Lost Paradise.